Jukebox, puntate e cast: tutto sul nuovo programma di Antonella Clerici

Fonte: IPA Antonella Clerici

Dopo il successo di The Voice e dei suoi numerosi spin-off, Antonella Clerici è pronta ad inaugurare un nuovo programma musicale targato Rai. La conduttrice sarà infatti al timone di Jukebox – La Notte delle Hit, due puntate evento pensate per celebrare le hit e i più grandi successi degli anni 70, ’80, ’90 e 2000. Un format transgenerazionale che dovrebbe approdare nei palinsesti di Rai1 nel prossimo autunno.

Jukebox – La notte delle Hit, cosa c’è da sapere sullo show

La Rai continua a puntare sull’effetto revival con Jukebox- La notte delle hit: due serate evento condotte da Antonella Clerici il 12 e 13 settembre presso l’Inalpi Arena di Torino. Uno show che celebra la grande musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000 con gli interpreti delle canzoni che nei decenni hanno fatto sognare e ballare più generazioni.

Il format, sotto alcuni aspetti, ricorda alcune tra le trasmissioni più riuscite degli ultimi anni, che proprio grazie all’effetto “nostalgia” sono riuscite a far breccia nel cuore degli spettatori: su tutte, I migliori anni di Carlo Conti e Arena Suzuki, condotto a suo tempo da Amadeus. La scelta di affidare la conduzione di Jukebox ad Antonella Clerici non è affatto casuale: complice il successo di The Voice Senior, la presentatrice lombarda è un volto molto amato dal pubblico over, che rappresenta il target di riferimento principale delle due serate evento torinesi. Riuscirà Antonella a ripetere il successo dei suoi ultimi show anche con questo nuovo progetto?

Il cast del nuovo show di Antonella Clerici

Il cast dello show sta lentamente cominciando a prendere forma. Tra i primi nomi annunciati ci sono, Earth, Wind & Fire Experience by Al Mckay, con lo special guest Greg Moore: una formazione esplosiva creata dal leggendario chitarrista originale della band, con la partecipazione di Greg Moore, che riporterà in vita grandi classici come September o After the love is gone. Arriveranno anche i Gipsy Kings by Diego Baliardo: capitanati da uno dei fondatori storici del gruppo, i musicisti porteranno sul palco l’energia travolgente del flamenco pop che ha conquistato il mondo con brani simbolo come Bamboléo, Volare e Djobi Djoba, una miscela esplosiva che continua a far ballare milioni di persone.

Nel cast ci saranno Michael Sembello, artista che vanta collaborazioni illustri e una nomination all’Oscar con Maniac, colonna sonora del cult anni ’80, Flashdance; i Nomadi, che porteranno sul palco oltre sessant’anni di musica, impegno e poesia, con successi generazionali come Io Vagabondo; e Rettore, icona degli anni ’70 e ’80 grazie alla personalità esplosiva e a singoli senza tempo come Kobra o Splendido Splendente.

Infine, spazio alla musica dei Millennials con i Gemelli Diversi, grandi protagonisti della scena pop-rap italiana degli anni 2000, che celebreranno i loro successi più iconici come Mary e Un attimo ancora.

Dove si possono acquistare i biglietti

I biglietti per assistere live alle due serata di Jukebox – La notte delle hit sono già disponibili in vendita su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati. Ma è praticamente certo che le due serate verranno riprese anche per la messa in onda televisiva su Rai1 il prossimo autunno.