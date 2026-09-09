Iva Zanicchi su Sanremo 2027: “Ho mandato un messaggio a De Martino”

Ospite di BellaMa', Iva Zanicchi parla di Sanremo 2027 e ammette di aver scritto a De Martino: "Gli ho scritto, ma non mi ha ancora risposto"

IPA Iva Zanicchi

Dopo oltre sessant’anni di carriera, Iva Zanicchi non ha perso un briciolo della sua verve. E l’ha dimostrato ancora una volta, lanciando in diretta televisiva un appello che è già diventato virale. Ospite del programma pomeridiano di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco, l’Aquila di Ligonchio ha rivelato di aver scritto a Stefano De Martino, il nuovo padrone di casa del Festival di Sanremo. Peccato che, almeno per ora, dall’altra parte sia calato il silenzio. Un siparietto simpatico, con la consueta ironia della Zanicchi, che però ha subito acceso i riflettori su un possibile ritorno all’Ariston.

Iva Zanicchi, il messaggio a Stefano De Martino

Il tutto è nato quasi per gioco, verso la fine della sua ospitata. Chiacchierando del più e del meno, Iva Zanicchi ha confessato di aver provato a mettersi in contatto con Stefano De Martino, conduttore della prossima edizione della kermesse, rivolgendogli un messaggio diretto: “Stefano, rispondimi. Mi devi rispondere, perché io ti ho mandato un messaggio e tu mi devi rispondere”.

A quel punto è intervenuto Pierluigi Diaco, che ha subito rilanciato l’appello al direttore artistico, invitandolo scherzosamente a farsi vivo. La battuta, però, si è ridimensionata da sola un attimo dopo. Perché Iva ha tenuto a precisare un particolare: quel messaggio lo aveva spedito soltanto la notte precedente. Difficile, insomma, pretendere già una replica. “Va detto che gli ho scritto stanotte”.

La verità di Iva Zanicchi sul suo futuro all’Ariston

“Io non andrò mai più a Sanremo in gara”, con queste parole, dette sempre a BellaMa’ (e già ribadite in passato), la Zanicchi ha smentito una sua possibile partecipazione in gara da Big. “Ma se De Martino ti chiama come ospite d’onore?”, Diaco non ha perso l’occasione di sollecitare la Zanicchi per avere una risposta più precisa. “Se mi chiama come ospite, lui è tanto bello, me lo devo tener buono per altre cose. Sei bello, sei gentile”.

“Ste’, rispondi”, Diaco ha lanciato un appello, ma non è stato svelato il contenuto del messaggio. Cosa potrebbe nascondersi, quindi? Per la Zanicchi, l’ultima partecipazione in gara risale al 2022, quando presentò Voglio amarti e concluse il Festival al diciottesimo posto. Aveva quindi escluso, in passato, di tornare a mettersi in competizione con i colleghi. Ma naturalmente le cose potrebbero andare diversamente, se l’invito arrivasse in un’altra veste.

D’altronde il legame tra Iva e Sanremo è di lunga data: stiamo parlando dell’unica donna che ha trionfato per ben tre volte al Festival, un primato che nessuna ha mai eguagliato. Non stupisce, allora, che il suo nome torni ciclicamente a circolare quando si parla della manifestazione, né che lei stessa continui a sentirla un po’ come casa propria.

E c’è anche un’altra piccola curiosità da sapere. Anni fa, infatti, fu proprio Iva Zanicchi a “profetizzare” a Stefano De Martino che un giorno avrebbe condotto il Festival. Lui, all’epoca, rideva di gusto di fronte a quella previsione azzardata. Oggi, però, è ufficialmente al timone della prossima edizione, in programma a febbraio, e possiamo dire che la profezia si è avverata in pieno. Motivo in più, forse, per rispondere al messaggio della Zanicchi.