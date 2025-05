Fonte: IPA Simona Ventura

Nella serata del 28 maggio 2025 è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, con la conduzione di Veronica Gentili, supportata da Simona Ventura e, direttamente dall’Honduras, da Pierpaolo Pretelli. Protagonista di puntata Teresanna Pugliese che è stata eletta leader ed è stata anche al centro di un confronto accesso, ancora una volta, con Mario Adinolfi.

Teresanna Pugliese vittima. Voto: 6

La prima protagonista della puntata del 28 maggio 2025 dell’Isola dei Famosi è stata Teresanna Pugliese che ha commentato il suo rapporto conflittuale con Mario Adinolfi e l’ultimo scontro acceso tra di loro. L’ex tronista ha parlato di una brutta pagina, accusando il compagno d’avventura di aver esagerato nei toni e nei modi: “Alzò molto il tono, non solo il dito”. La naufraga si è detta convinta del fatto che il giornalista utilizzi la sua cultura in modo inappropriato: “Fa di questa buona istruzione, molto spesso, un abuso di potere”.

Mario Adinolfi, dal canto suo ha parlato di bodyshaming nei suoi confronti, tirando in ballo anche Chiara Balistreri, che si è difesa dalle accuse dichiarando di non aver offeso il compagno, ma di essersi fermata a dei dati di fatto.

In seguito Teresanna Pugliese ha deciso di lanciare una forte accusa contro alcuni concorrenti: “Hanno fatto un branco, non me l’aspettavo quasi da tutti”. L’ex tronista, commossa, ha svelato di avvertire la freddezza e la lucidità di alcuni dei suoi compagni, che vedono l’avventura come un gioco da tavolo: “Lo schieramento dal primo giorno per me c’è stato”. La naufraga, invece, soffrirebbe non poco per gli attacchi ricevuti: “Quei colpi a me fanno male… Grido d’aiuto”.

Ma visto che Teresanna Pugliese è sempre al centro di ogni dinamica, sarà poi così vero che lei sia solo una vittima o è anche una carnefice dello spietato gioco dell’isola?

Simona Ventura imbattibile. Voto: 10

Simona Ventura ha dimostrato, ancora una volta, di essere la vera e propria regina dell’Isola dei Famosi e di saper intervenire in puntata al momento giusto e con le parole adatte. La conduttrice televisiva ha saputo ribattere alle convinzioni di Mario Adinolfi sulla famiglia nel modo più adeguato e tirando in campo la sua esperienza personale da madre adottiva di Caterina. La presentatrice si è detta convinta del fatto che la genitorialità non sia legata alla genetica ma: “Si combatte e si guadagna sul campo”.

Su sua figlia ha aggiunto: “Uno dei regali più grandi che ho ricevuto nella mia vita. L’ho cresciuta da sola perché l’ho adottata da single… Le famiglie sono tutte uguali”.

Simona Ventura, nel corso della puntata, ha dimostrato anche il suo lato più scherzoso, tra canti e gesti contro il regolamento, come quando ha svelato a Teresanna Pugliese la vittoria dello scudetto del Napoli: “Mi date una multa?”.

Alessia Fabiani commuove. Voto: 9

Alessia Fabiani ha dovuto lasciare l’Honduras per effetto del televoto ma, al momento di abbandonare il reality show si è detta felice di tornare dai suoi figli: “Non li ho mai lasciati… Voglio tornare da loro perché loro hanno bisogno della loro mamma”. La showgirl si è commossa pensando ai suoi bambini: “Ho proprio bisogno fisico di loro”.

Rinforzi per i giovani. Voto: 5

Tre nuovi concorrenti hanno raggiunto la spiaggia dell’Honduras: Ahlam El Brinis, Jey Lillo e Jasmin Salvati. Queste nuove risorse sembrano una vera e propria ultima spiaggia per la produzione del reality show che prova ad affrontare la diminuzione evidente del cast per i tanti ritiri, spiegati a inizio puntata dalla presentatrice televisiva. Veronica Gentili, infatti, ha messo in guardia i nuovi arrivati in modo esplicito: “Dovete far ricredere tutto il pubblico sulle nuove generazioni”. I tre naufraghi sembrano aver capito la missione: “Non vi deluderemo”, ma sarà davvero così?

Carly Tommasini saluta con garbo. Voto: 10

Carly Tommasini ha dovuto abbandonare il reality show, aggiungendosi, così, alla lunga lista di ritiri dell’edizione attuale. A differenza di chi l’ha preceduta, però, la naufraga non ha lasciato per fame o voglia di tornare a casa, ma alla base della sua scelta ci sono dei reali problemi di salute. La modella, collegata dall’infermeria, ha raccontato di una brutta infezione che le impedisce di proseguire in quest’avventura. Carly Tommasini, inoltre, prima di lasciare il reality show ha voluto ringraziare tutti gli addetti ai lavori, che si sono occupati di lei, dimostrando empatia ed educazione.