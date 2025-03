Imma Tataranni, anticipazioni terza puntata: l’omicidio del “Barone Rosso”

Fonte: Comunicato stampa Rai Vanessa Scalera nei panni di Imma Tataranni

Torna in prima serata su Rai1 l’appuntamento con Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, la seguitissima serie tv con protagonista Vanessa Scalera, ormai giunta alla quarta stagione. Nella terza puntata di domenica 9 marzo un inaspettato omicidio sconvolgerà ancora una volta gli equilibri e porterà Imma a dividersi tra il suo lavoro e le complesse questioni familiari.

Imma Tataranni, nella terza puntata un omicidio misterioso

Appuntamento su Rai1 questa sera per la terza puntata di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore: nell’episodio di oggi, dal titolo “Quando finisce un amore” si vedranno gli sviluppi avvenuti dopo l’arresto del latitante Latronico interpretato da Nello Mascia e si chiuderà l’indagine sotto copertura di Calogiuri, interpretato da Alessio Lapice, che costringerà il maresciallo a lasciare Matera per garantire la sua sicurezza. Nel frattempo Pietro troverà nell’amicizia con Vasco Parisi un importante punto di riferimento. Il vero focus della puntata però girerà intorno all’evento che coinvolgerà l’intera città di Matera, riunita per il matrimonio della D’Antonio (interpretata da Elvira Zingone), dove Filomena si ritroverà impegnata a mantenere le apparenze per preservare la reputazione familiare. Durante i festeggiamenti però accadrà qualcosa che sconvolgerà gli equilibri e porterà Imma Tataranni a vedersela con un nuovo caso, ovvero l’omicidio del “Barone Rosso” Aurelio Sansevero interpretato da Adolfo Margiotta. Il sostituto procuratore dovrà dunque mettersi al lavoro per cercare di trovare la soluzione dell’intricato caso, cercando ancora una volta di trovare un difficile equilibrio tra lavoro e vita privata: mentre va avanti con le indagini infatti, Imma dovrà affrontare anche Pietro che le ha chiesto di avviare le pratiche per la separazione e Valentina che ha scoperto casualmente il suo tradimento con Calogiuri.

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore: il ruolo di Vanessa Scalera nel successo della fiction

Imma Tataranni – Sostituto procuratore è una serie tv liberamente ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia Come piante tra i Sassi, Via del Riscatto, Maltempo e Rione Serra venerdì, editi da Einaudi Editore Spa. La serie segue le vicende di Imma Tataranni, magistrato determinato e fuori dagli schemi, interpretato da Vanessa Scalera, ed è ambientata nella splendida Matera: la fiction unisce in maniera sapiente e coinvolgente atmosfere tra giallo e commedia, raccontando sia delle indagini complesse condotte dalla protagonista, che la sua vita privata. Imma è un personaggio forte, ironico e intelligente, capace di affrontare criminali e dinamiche familiari con lo stesso piglio deciso e, per questo, è amatissima dal pubblico. Accanto a lei, il marito Pietro, interpretato da Massimiliano Gallo, e il giovane collega Calogiuri, sono i perfetti coprotagonisti nonché spalle della Scalera.

Il successo della serie coprodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com con il contributo della Regione Basilicata e con il sostegno della Lucana Film Commission, porta la firma alla regia di Francesco Amato, e ha portato alla produzione di più stagioni arrivando proprio a quella attuale, ovvero la numero 4. Imma Tataranni infatti ha ormai conquistato un posto d’onore nel cuore dei telespettatori, restituendo ogni settimana ottimi risultati in termini di ascolti, sicuramente grazie ad un cast di alto livello e alla presenza di Vanessa Scalera nei panni dello stimatissimo Sostituto Procuratore della Repubblica di Matera, stimata proprio per la sua sorprendente schiettezza, per il temperamento impetuoso e per il suo indagare senza tregua nel panorama umano e geografico della città.