Il Conte di Montecristo con Sam Clafin vince il Nastro d’Argento 2025: grande riconoscimento per la Rai

Grande riconoscimento per "Il Conte di Montecristo" di Bille August, che ha vinto il premio Nastri d'Argento Grandi Serie

Fonte: Ufficio Stampa Nastri d'Argento Il conte di Montecristo

Un grande riconoscimento per la Rai e non solo: Il conte di Montecristo di Billie August riceverà il Nastro d’Argento Speciale per la Miglior Coproduzione Internazionale. La consegna del premio sarà a Riccione, il 26 giugno prossimo, nell’ambito dell’Italian Global Series Festival diretto da Marco Spagnoli.

Ancora un Nastro d’Argento speciale tra i Premi per le Grandi Serie consegnati dai Giornalisti Cinematografici a Napoli: è il Premio speciale per la migliore coproduzione internazionale che sarà consegnato a Riccione nelle giornate del prossimo Italian Global Series Festival a Il Conte di Montecristo di Bille August, migliore coproduzione internazionale 2025.

Il Nastro speciale assegnato dai Giornalisti Cinematografici Italiani, sarà consegnato al regista danese (due volte Palma d’oro a Cannes) dalla Presidente Laura Delli Colli, il 26 giugno a Riccione nell’ambito del nuovo Festival dedicato alla serialità diretto da Marco Spagnoli.

“È insolito che il Nastro d’Argento premi film e coproduzioni internazionali ma è importante questa volta fare un’eccezione e magari guardare oltre il nostro regolamento per un piccolo capolavoro di maestria capace di conquistare l’attenzione di un pubblico internazionale nel segno di un’altissima qualità”, ha detto la presidente del Sindacato Laura Delli Colli. “Sam Claflin e Jeremy Irons sono una grande coppia di protagonisti ma non dimentichiamo che dietro questo successo c’è, con la mano di un grande regista come Bille August, la forza di uno storytelling e anche la simpatia di un cast italiano molto popolare, che intercetta da sempre gli applausi del pubblico, e di una produzione che negli anni è diventata ancora di più sinonimo di un’ottima qualità artistica e imprenditoriale”.

Il Conte di Montecristo, i protagonisti

Omaggio a uno dei romanzi più iconici e amati di sempre, Il Conte di Montecristo, è in quest’edizione raffinata e impreziosita da grandi protagonisti europei. La miniserie in otto episodi targata Rai – le cui puntate sono disponibili sulla piattoforma streaming di Raiplay – è riuscita a conquistare il pubblico raccontando la vicenda di Edmond Dantès con una chiave fedele e al tempo stesso moderna.

Un progetto di eccellenza grazie a una regia elegante e ricca di colpi di scena, a un soggetto tratto da un capolavoro della letteratura classica e una sceneggiatura appassionante, firmata da Sandro Petraglia (autore anche del soggetto di serie), Lorenzo Bagnatori, Eleonora Bordi, Michela Straniero, Greg Latter (anche soggetto di serie).

E a fare la differenza è stato anche uno straordinario cast internazionale che include oltre a Sam Caflin (nel ruolo del protagonista), un grande Jeremy Irons nei panni dell’Abate Faria. Fra gli interpreti Mikkel Boe Følsgaard, Ana Girardot, Blake Ritson, Karla-Simone Spence, Harry Taurasi, Poppy Corby Tuech, e gli italiani Lino Guanciale, Michele Riondino, Gabriella Pession e Nicolas Maupas.

Il Direttore del Festival Marco Spagnoli ha dichiarato: “È un grande onore che un premio prestigioso come il Nastro D’Argento venga assegnato nella sua prima declinazione sulle coproduzioni seriali durante l’Italian Global Series Festival. Una collocazione perfetta e naturale in un Festival che fa del suo approccio di valorizzazione del prodotto italiano in ambito globale un tratto distintivo e caratterizzante il suo programma e il suo impegno artistico, culturale e comunicazionale”.