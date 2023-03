“Il Commissario Ricciardi 2”, Lino Guanciale conteso ma Bambinella fa piangere

Il Commissario Ricciardi 2 non tradisce le aspettative e in attesa del gran finale in onda eccezionalmente martedì 21 marzo in prima serata su Rai 1 emoziona come non mai. Lino Guanciale è innamorato di Enrica (Maria Vera Ratti) ma è conteso da altre donne bellissime e spietate. A volte. Ma a commuovere nell’episodio Serata senza nome è Bambinella, che ha il volto di Adriano Falivene (LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA).

Il Commissario Ricciardi 2 trionfa in attesa del gran finale

Anche la seconda stagione de Il Commissario Ricciardi è un successo. Il pubblico è semplicemente entusiasta dei nuovi episodi e la terza puntata trasmessa su Rai 1 lunedì 20 marzo ha incollato al piccolo schermo 3.756.000 spettatori pari al 20.9%. L’ennesimo trionfo per Lino Guanciale, Maria Vera Ratti, Serena Iansiti e Antonio Milo. L’atmosfera che si respira in questa fiction, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, è unica. La ricostruzione della Napoli degli anni Trenta del Novecento è semplicemente magica, a partire dalla sigla animata che ricorda un po’ la mitica serie dedicata a Poirot con protagonista David Suchet.

Lino Guanciale conteso dalle donne

In Serata senza nome il commerciante di tessuti Costantino Irace viene trovato morto. Un omicidio per cui tutti in città hanno già in mente un colpevole: Vincenzo Sannino, un pugile emigrato in America e ritornato per amore della moglie di Irace. Ricciardi vuole vederci chiaro, il suo istinto non si accontenta della via più semplice. Ma Ricciardi – Guanciale non è impegnato solo nelle indagini, gli intrighi d’amore occupano parte della sua vita.

Innanzitutto, deve scagionarsi dalla finta accusa di omosessualità, un’onta per l’Italia fascista. In suo soccorso arriva la Contessa Bianca Palmieri di Roccaspina (Fiorenza D’Antonio) che finge di essere la sua amante, ma alla fine s’innamora per davvero di lui. Lo bacia, ma il Commissario la respinge: pensa a un’altra donna, alla sua vicina di casa Enrica che vorrebbe ma teme di trascinarla in una vita d’inferno a causa della sua maledizione che gli fa vedere i fantasmi dei morti di morte violenta.

Ma non è finita, anche Livia (Serena Iansiti) non intende rinunciare a Ricciardi, sebbene per causa sua sia stato sequestrato dai fascisti. Lui però con lei ha definitivamente chiuso.

Bambinella e Maione commuovono

Se Ricciardi non trova la pace del cuore, a commuovere davvero è stato Bambinella (Adriano Falivene). Innamorato di Gustavo ‘a Zoccola, pur di difenderlo, si fa picchiare a sangue. In suo soccorso arriva il Brigadiere Maione (Antonio Milo) che si rivela un vero amico, anzi “una mano amica” che cura le ferite, ma soprattutto interviene in prima persona per sistemare le cose con gente davvero poco raccomandabile.

La scena di questa amicizia vera è molto commovente e Bambinella diventa il personaggio preferito de Il Commissario Ricciardi. Su Twitter scrivono i fan: “Antonio Milo e Adriano Falivene (il Brigadiere Maione e Bambinella) sono una coppia tragicomica strepitosa. Due grandi attori. ” E ancora: “Complimenti ad Adriano Falivene, Bambinella nella serie. Uno dei personaggi più belli”.

Anticipazioni sull’ultima puntata del Commissario Ricciardi 2

La puntata viene definita la più bella della serie, ma resta da vedere l’ultimo episodio intitolato, Rondini d’inverno, dove il destino di Ricciardi e dei suoi amici si compirà, mentre un delitto passionale si consuma sul palcoscenico del Teatro Splendor: il famoso attore Michelangelo Gelmi spara in scena alla moglie Fedora Marra. Lo prevede il copione, ma il proiettile a salve dell’arma è stato sostituito con uno vero. Lo ha fatto Gelmi?

