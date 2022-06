Il Collegio 7, anticipazioni: quando andrà in onda e dove si farà

Fonte: Ufficio Stampa Rai Il Collegio torna su Rai 2

La prossima stagione di Rai Due si aprirà all’insegna di uno dei suoi programmi più riusciti: Il Collegio. Sarà il docu-reality che tanto ha appassionato i giovani, infatti, uno degli show che inaugurerà la ripresa degli show sul secondo canale dopo la pausa estiva.

Secondo quanto riportato da TvBlog, l’area intrattenimento del servizio pubblico, diretta da Stefano Coletta, avrebbe già fatto partire i casting per selezionare i ragazzi della Generazione Z che andranno a comporre la nuova classe e che dovranno fronteggiare regole ferree, tagli di capelli imposti e divisa scolastica obbligatoria.

Il Collegio 7, quando andrà in onda

Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma, stando alle indiscrezioni che si leggono su TvBlog, Il Collegio 7 dovrebbe iniziare questa volta in corrispondenza con l’inizio della stagione televisiva e dunque in autunno. La data al momento prevista sarebbe quella del 27 settembre, subito dopo la fine dell’estate, dunque, come ogni scuola che si rispetti. Ciò significa che – salvo modifiche e cambiamenti in corso d’opera – le puntate della nuova stagione dovrebbero andare in onda il martedì.

Una partenza così anticipata costringe la produzione ad accelerare i tempi. Per questo motivo le selezioni dei giovani aspiranti collegiali sono già partite: l’obiettivo è iniziare a girare le puntate a luglio, in modo da avere poi la fine di agosto e le prime settimane di settembre per montare e ultimare la realizzazione del programma, che dovrebbe andare in onda fino al 15 novembre, per un totale di otto puntate.

L’annuncio della conferma di una settima edizione del programma era arrivato già lo scorso febbraio, nonostante i risultati non certo esaltanti della sesta stagione. Il motivo del calo di ascolti per molti è stato dovuto alla programmazione ballerina che ha visto cambiare più volte il giorno di messa in onda, compreso il tentativo – fallito – di spostare il pubblico televisivo su RaiPlay per la prima puntata.

Il Collegio 7, quando e dove sarà ambientato

Uno degli aspetti più interessanti del docu-reality è la scelta di ambientare le lezioni e l’anno scolastico ogni volta in un periodo storico diverso. Se la scorsa stagione gli studenti si sono visti catapultati nel 1977, tra una canzone dei Queen e un balletto de La Febbre del sabato sera, questa volta pare che la scelta sia ricaduta sugli anni Cinquanta e, anzi, in particolare proprio sul 1950.

Un anno strano, che segna l’inizio di un nuovo decennio e che ha il sapore della ripartenza, dopo un decennio – quello precedente – contraddistinto dalla Seconda Guerra Mondiale. Il 1950 si trascina ancora alcuni sentimenti non sopiti del conflitto, che riemergono con lo scoppio della Guerra di Corea. È però anche l’anno dell’uscita di Cenerentola nelle sale cinematografiche e dell’arrivo delle prime mode americane anche in Italia.

Ebbene, è in questo contesto che, con ogni probabilità, si dovranno muovere i giovani selezionati per Il Collegio 7. Visto il periodo si prospettano regole – se possibile – ancora più rigide, che vedranno gli studenti privi di ogni forma di tecnologia e – forse – persino alle prese con i pantaloni alla zuava che ancora si usavano in quel periodo.

La location scelta per ospitarli dovrebbe essere ancora una volta il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni, cittadina della provincia di Frosinone.