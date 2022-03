Il Cantante Mascherato, slitta la finale: perché si allunga lo show di Milly Carlucci

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Il destino a volte ha in serbo delle vere sorprese e non possiamo negare che l’ultima notizia in merito alla messa in onda de Il Cantante Mascherato sia la prova che davvero tutto può accadere. Nonostante lo show di Milly Carlucci non stia vivendo un momento d’oro, con piogge di critiche sul gioco e sui personaggi coinvolti, si apprende che la finale prevista per il 25 marzo 2022 in realtà slitterà, lasciando spazio a una puntata in più, inizialmente non in palinsesto.

Il Cantante Mascherato, perché slitta la finale

Se vi siete appassionati allo show di Milly Carlucci in onda ogni venerdì in prima serata su Rai 1, sappiate che dovrete aspettare una settimana in più del previsto per conoscere il vincitore de Il Cantante Mascherato. La finale sarebbe dovuta andare in onda venerdì 25 marzo 2022 ma, come anticipato da Davide Maggio sul suo blog, così non sarà.

A sorpresa adesso è prevista un’ulteriore puntata, per cui prima della finale vanno in onda ben due semifinali (una il 18 e l’altra il 25 marzo, appunto), lasciando spazio all’ultima e decisiva gara venerdì 1° aprile 2022. Una scelta che appare un po’ in controtendenza con i risultati registrati da Milly Carlucci e dalle sue maschere in stile cosplay made in Corea, che non sono stati all’altezza delle precedenti edizioni. Stando alle indiscrezioni, la Rai sarebbe soddisfatta degli ascolti ed è per questo che avrebbe deciso di premiare la conduttrice e tutto il cast dello show.

Il Cantante Mascherato al posto di Ci vuole un fiore

Se da una parte il prolungamento di una puntata è un’ottima notizia per Milly Carlucci, dall’altra lascia un po’ d’amaro in bocca a Francesco Gabbani e Francesca Fialdini. La coppia inedita di conduttori (per Gabbani si tratta di un vero e proprio debutto) avrebbe dovuto esordire con il programma Ci vuole un fiore proprio venerdì 1° aprile 2022 in prima serata su Rai 1. Posto che è stato occupato dalla finale de Il Cantante Mascherato.

Ci vuole un fiore, show prodotto da Ballandi e dedicato alle tematiche ambientali, sarebbe dovuto andare in onda con due appuntamenti che, stando alle indiscrezioni, saranno quindi ridotti a uno solo che è previsto per l’8 aprile 2022. Basta guardare il calendario per giungere a questa conclusione. Il Venerdì Santo (15 aprile) inevitabilmente andrà in onda la Via Crucis con Papa Francesco mentre il venerdì successivo (22 aprile) vedrà il debutto di Carlo Conti con il nuovo show musicale The Band. Salvo ulteriori cambi di palinsesto, ovviamente.

Il Cantante Mascherato, la semifinale del 18 marzo 2022

Essendo cambiata la programmazione de Il Cantante Mascherato, anche il gioco inevitabilmente ne risente. Adesso le semifinali sono due, una delle quali in onda venerdì 18 marzo 2022 come sempre in prima serata su Rai 1, e restano ancora da svelare le identità di sette maschere: Camaleonte, Volpe, Drago, Lumaca, Medusa, Pinguino (rientrato in gioco dopo l’abbandono di Edoardo Vianello) e SoleLuna.

Proprio sull’identità di quest’ultima (e discussa) maschera si continua a discutere, sebbene tutti (anche i fan) siano certi che celi Cristiano Malgioglio. Spazio ovviamente anche ai duetti, con alcuni ospiti davvero molto speciali che la stessa Milly ha annunciato a La Vita in Diretta: Ivana Spagna, Orietta Berti e il vincitore della scorsa edizione de Il Cantante Mascherato, Red Canzian-Pappagallo. Per lo storico membro dei Pooh è un gradito ritorno in tv, dopo un periodo difficile e doloroso in cui ha subito un ricovero urgente in ospedale a causa di una grave infezione e da cui, per fortuna, sembra essersi in parte ripreso.