Green Carpet, la sfilata evento di Sanremo 2026: dove vederlo

L’attesa è finalmente terminata e la Città dei Fiori torna a essere grande protagonista della settimana dedicata al Festival di Sanremo. Con l’archiviazione delle Olimpiadi Invernali, l’attenzione si sposta interamente sulla musica. Oggi, lunedì 23 febbraio 2026, si alza ufficialmente il sipario dei 7 giorni più glamour dell’anno con il Green Carpet. Questa sfilata inaugurale vede i 30 artisti in gara attraversare il centro di Sanremo per raggiungere il Teatro Ariston, trasformando via Matteotti in una passerella a cielo aperto dove è possibile vedere i 30 Big tutti insieme prima del debutto sul palcoscenico.

Un tappeto verde tra sostenibilità e grande musica

Anche per questa edizione guidata da Carlo Conti, la scelta cromatica è ricaduta sul verde, simbolo dell’impegno del Festival verso la sostenibilità ambientale. Lungo il percorso che collega il Palafiori all’ingresso del teatro, i cantanti sfilano davanti al pubblico e ai fotografi con i primi indizi sui look che caratterizzeranno le loro esibizioni.

L’evento di stasera è il primo contatto diretto tra i protagonisti della kermesse e il grande pubblico. Si tratta di un appuntamento ormai tradizionale per il Festival, che si apre ufficialmente con la sfilata degli artisti che si preparano per la gara, quest’anno iniziata in ritardo per lasciare spazio alle gare delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Come seguire l’evento in televisione e online

Per chi non ha la possibilità di trovarsi tra la folla di Sanremo, le opzioni per seguire la sfilata sono molteplici e coprono ogni piattaforma digitale. Il punto di riferimento principale sul piccolo schermo rimane Rai1. All’interno della striscia quotidiana PrimaFestival, condotta da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi, viene dedicato ampio spazio al passaggio dei Big. La trasmissione televisiva inizia subito dopo il TG1 delle 20,00, con i momenti più emozionanti e le interviste raccolte a pochi passi dall’ingresso dell’Ariston.

Per chi predilige la visione tramite dispositivi mobili o smart TV, la piattaforma RaiPlay trasmette l’evento in tempo reale a partire dalle ore 20,30. Questo canale consente di seguire il flusso integrale della sfilata, includendo spesso contenuti extra e inquadrature dedicate che non trovano spazio nella sintesi della Rete ammiraglia. Anche Rai Radio 2 garantisce una copertura costante, con il racconto sonoro dell’atmosfera che si respira in strada tra le urla dei fan e i commenti degli esperti.

L’atmosfera e le aspettative per la serata

Oltre ai cantanti, il percorso smeraldo ospita i grandi nomi che affiancano il conduttore durante la settimana, a partire dalla co-conduttrice Laura Pausini che sarà presente per cinque serate. L’atmosfera è già elettrica, con migliaia di appassionati già assiepati dietro le transenne per accaparrarsi un autografo o un selfie con i propri beniamini.

La sfilata di stasera è un vero e proprio termometro emotivo di un’edizione che non ha ancora dato grandi anticipazioni dal punto di vista musicale, lasciando che tutto si svolga sul palco. Il green carpet è dunque l’anticamera di quello che sarà sul palco del Teatro Ariston, probabilmente l’ultimo per Carlo Conti che ha già annunciato di voler lasciare la direzione artistica alla fine di questa esperienza che sta per cominciare.