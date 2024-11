Grande Fratello, torna la doppia puntata. Signorini pronto per la sfida più difficile

Fonte: Mediaset Alfonso SIgnorini al Grande Fratello 2024

Cambia ancora la programmazione del Grande Fratello 2024. Come ogni anno il reality show, che va avanti per svariati mesi, deve fare i conti con diversi spostamenti e cambiamenti, a seconda delle esigenze di Mediaset in palinsesto. Dopo aver perso la puntata del lunedì per fare spazio a La Talpa di Diletta Leotta, il programma guidato da Alfonso Signorini riacquisterà nelle prossime settimane il doppio appuntamento settimanale. Ma la sfida si preannuncia tutt’altro che semplice.

Grande Fratello 2024, a novembre torna il doppio appuntamento settimanale

Dopo aver cancellato la doppia puntata lo scorso ottobre in seguito ai risultati poco soddisfacenti, Mediaset ha deciso di raddoppiare nuovamente l’appuntamento con il Grande Fratello. Dal 18 novembre il programma andrà in onda con due puntate alla settimana: ogni martedì e sabato sera, fino a nuovo ordine.

Alfonso Signorini ha dunque accettato una sfida importante: quella di andare contro Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, che quest’anno sta ottenendo ottimi ascolti tanto da riuscire a scalfire anche la corazzata di Tu si que vales di Maria De Filippi (la cui ultima puntata andrà in onda sabato 16 novembre).

Rispetto al passato, quest’anno lo show condotto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni non avrà una puntata con i momenti migliori di questa edizione e sarà subito rimpiazzato dal Grande Fratello che, quindi, andrà in onda sia martedì 19 novembre sia sabato 23 novembre.

Inizialmente Mediaset aveva pensato di di programmare dei film al posto della trasmissione con Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Ma alla fine ha preferito il Grande Fratello che, nonostante gli ascolti poco esaltanti, può ancora contare su uno zoccolo duro di fedelissimi che non si perdono neppure una puntata delle avventure di Shaila Gatta e company.

La sfida con Milly Carlucci non è però un novità: già nel 2023 alcune puntate del GF si scontrarono con Ballando con le Stelle. Un anno fa il dancing show di Rai1 riuscì a mantenere intatta la sua media di appassionati, arrivando a superare il muro dei 3,6 milioni di spettatori a settimana. Il reality show fu invece costretto ad accontentarsi di una media di soli 2 milioni di spettatori, con uno share che oscillava tra il 16 e il 17% in prime time. Chi la spunterà quest’anno?

Quando finisce il Grande Fratello 2024

Ad oggi non è chiaro quando di fatto finirà il Grande Fratello 2024: Mediaset non si è ancora pronunciata in merito. Le ultime edizioni del reality sono state extralarge e sono durate da settembre fino a fine inverno/inizio primavera dell’anno successivo, per poi passare il timone a L’Isola dei Famosi. Anche questa edizione potrebbe quindi avere la stessa durata, ma molto dipenderà dal responso del pubblico.

Al momento gli ascolti sono piuttosto tiepidi e le dinamiche che si creano nella Casa per certi versi risultano forzate, talvolta eccessive ed esagerate. Il pensiero va, ovviamente, alla coppia formata da Lorenzo Spolverato e dall’ex Velina di Striscia la notizia Shaila Gatta, protagonisti di siparietti al limite della volgarità che non sono affatto piaciuti sia dentro che fuori dalle mura più spiate d’Italia.