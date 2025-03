Fonte: IPA Alfonso Signorini

Un altro cambio di rotta per il Grande Fratello, il reality show più longevo della televisione italiana, che subisce un ridimensionamento nei palinsesti di Mediaset. A partire dal 20 marzo, il doppio appuntamento settimanale del giovedì salterà, lasciando spazio a una sola puntata in prima serata che va in onda il lunedì, come da tradizione. Una decisione che fa discutere e che segna una modifica di strategia importante per la rete ammiraglia del Biscione.

Grande Fratello non va in onda, i motivi

La decisione di ridurre le puntate in diretta del Grande Fratello arriva in un momento di calo degli ascolti benché prossimi alla finale, con una concorrenza sempre più agguerrita e un pubblico che sembra meno propenso a seguire appuntamenti così ravvicinati. I numeri dell’audience, infatti, hanno mostrato segni di cedimento rispetto alle precedenti edizioni, spingendo Mediaset a rivedere la programmazione per ottimizzare le risorse e mantenere alto l’interesse degli spettatori.

Secondo alcune indiscrezioni, il giovedì sera potrebbe essere sostituito da produzioni alternative, tra fiction e programmi di approfondimento, che potrebbero dare una scossa alla fascia di prima serata. Per il 20 marzo, è prevista una replica del kolossal Titanic. Insomma, un cambio di strategia che mira a diversificare l’offerta senza rinunciare completamente al reality show di punta della rete.

La reazione del pubblico

Come prevedibile, la notizia ha scatenato un’ondata di reazioni. Sui social network, i fan più affezionati del Grande Fratello hanno espresso il loro disappunto, lamentando la riduzione dello spazio dedicato alla loro trasmissione preferita. Alcuni vedono in questa decisione un segnale di indebolimento del format, mentre altri sperano che la puntata unica settimanale possa risultare più ricca di contenuti rispetto a quanto accaduto nelle ultime settimane.

D’altra parte, da tempo si registrava un certo fermento ma la mossa di Mediaset potrebbe rappresentare un tentativo di sperimentare nuove strategie senza rinunciare del tutto al reality. Il conduttore Alfonso Signorini, volto del programma, è sempre pronto ad adeguarsi alle scelte aziendali, ma è probabile che questa modifica impatterà sul ritmo e sulla narrazione delle vicende all’interno della Casa.

Il futuro del Grande Fratello

Nonostante la riduzione degli appuntamenti in diretta, il Grande Fratello rimane uno dei programmi di punta di Canale5. La scelta di eliminare il doppio appuntamento potrebbe persino giovare al format, aumentando l’attesa e l’interesse intorno ai momenti clou della settimana. Ma resta da capire come questa nuova formula influenzerà il coinvolgimento del pubblico e la dinamica del gioco, soprattutto perché siamo ormai prossimi alla finale del 31 marzo.

D’altro canto, il ridimensionamento (non è il primo) del Grande Fratello potrebbe rappresentare un campanello d’allarme per l’intero genere dei reality show in Italia. Negli ultimi anni, i gusti del pubblico sono cambiati e i format tradizionali devono reinventarsi per restare competitivi. E il rischio di saturazione è sempre dietro l’angolo: questa decisione potrebbe essere solo il primo passo verso una revisione più ampia delle strategie televisive. La Rete ci ha già provato con la rivoluzione dei contenuti a cui avevamo assistito all’inizio della scorsa edizione e che sono però andati a modificarsi nel corso delle settimane, somigliando sempre di più alle stagioni contestate perfino da Pier Silvio Berlusconi.