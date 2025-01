Non si placa la faida tra Helena Prestes e Shaila Gatta: dalle grida all'attacco di panico. Ecco le reazioni contrastanti in casa

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Fonte: IPA Helena Prestes

C’è grande tensione nella casa del Grande Fratello. I mesi trascorsi fanno sentire il proprio peso e alcuni concorrenti sono ormai al limite. Gli spettatori spesso parlano di copione ma, stando a quanto accaduto, è evidente come la linea della “sceneggiatura” degli autori sia ormai stata superata. Si parla nello specifico dello scontro tra Helena Prestes e Shaila Gatta. Grida, offese e un vero e proprio attacco di panico. Qualcosa che ha spaccato casa e pubblico in due schieramenti.

Helena contro Shaila

La prossima puntata del Grande Fratello vedrà Alfonso Signorini inaugurare il 2025 con un volto decisamente serio. Tutti parlano dello scontro tra Helena Prestes e Shaila Gatta, con i social che chiedono la squalifica.

Gatta ha accusato Prestes di usare i sentimenti di Zeudi a proprio favore, pur essendo ancora interessata a Lorenz. Helena ha perso il controllo e, gridando, ha usato parole molto offensive nei confronti di Shaila. La situazione è così degenerata. Si è infatti arrivati anche alle minacce d’aggressione fisica: “Ho una voglia di aggredirti. Sei una schifosa”.

Helena Prestes in crisi

In questo scenario atroce, Shaila si è poi rivolta a Lorenzo, mettendolo in guardia. Helena vuole soltanto lui e tutto questa situazione è frutto di tale premessa. Vengo da Napoli e sono cresciuta in strada, ha rimarcato l’ex Velina, sottolineando d’essere pronta a un’eventuale aggressione fisica.

Intanto Helena Prestes è andata in piena crisi. Si è sentita male, come riportato da Luca Calvani, sopraffatta da tante emozioni. Il nervosismo ha avuto la meglio, offuscando la ragione. L’attore ha parlato di un attacco di panico in Confessionale per la concorrente.

Si è così espresso nei confronti di Giglio: “Ha avuto un attacco di panico lì dentro, in confessionale. Ero da solo con lei, davvero impaurito. Sono un uomo di 50 anni eppure avevo paura e non sapevo cosa fare. Non si faceva toccare”.

Un tema molto delicato, che verrà di certo affrontato in puntata. Sui social si chiedono intanto se ci saranno conseguenze a certe parole molto dure. Al tempo stesso è il caso di ragionare sulla capacità di convivenza tra le due e le condizioni della Prestes.

Di ciò hanno discusso anche Amanda e Lorenzo. Quest’ultimo però non si è mostrato affatto delicato nell’esprimersi. Totalmente schierato con Shaila, come prevedibile, è passato al contrattacco: “Avete dato dell’aggressiva a Shaila e non a Helena perché ha avuto questa cosa che dite voi? Ma quale crisi di ansia. Ha 35 anni e ora basta difenderla sempre e andarle incontro”.

Ancora una volta, dunque, dinanzi a un tema delicato ci si comporta con totale assenza di tatto, come già accaduto nella casa del GF. Il pubblico sui social si è scagliato contro Spolverato, che di certo in puntata sarà chiamato a scusarsi.