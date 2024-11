Fonte: Getty Images Alfonso Signorini

L’edizione 2024 del Grande Fratello è in pieno svolgimento e, già da diverse settimane, i rapporti tra i vari concorrenti sono entrati nel vivo. Si sono formate, infatti, le prime coppie e alcuni rapporti amorosi, invece, si sono già conclusi. Al centro delle diverse puntate serali del reality show, il legame sentimentale che ha legato a lungo quattro diversi concorrenti: Javier Martinez, Helena Prestes, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Dopo diverse discussioni, avvicinamenti e cambi di coppia, il quadrilatero amoroso sembra essersi sciolto definitivamente con il comporsi della coppia formata dalla ballerina e dal modello milanese. I due, infatti, hanno deciso di lasciarsi andare alla passione, durante il loro trasferimento temporaneo a Madrid, nella casa del Gran Hermano spagnolo, per volere della produzione dello show televisivo.

La trasferta dei due concorrenti nel paese europeo, però, è, adesso, al centro di una polemica che è scoppiata sul web. Secondo alcuni utenti, infatti, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato avrebbero avuto la possibilità, durante il viaggio aereo, di utilizzare il loro telefono cellulare e di controllare i social network. Se fosse vera quest’eventualità, gli appassionati telespettatori del reality show vorrebbero la squalifica dei due.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno utilizzato il cellulare?

L’edizione attuale del Grande Fratello propone ai telespettatori un cast di concorrenti, diviso tra personaggi noti e altri, che non erano già conosciuti dal pubblico da casa, prima di varcare la Porta Rossa. Tra quest’ultimi, uno di quelli che più si è imposto all’attenzione dei telespettatori è Lorenzo Spolverato che, fin dal primo giorno, si è fatto notare per il suo carattere esuberante e la vicinanza con due diverse donne della casa: Helena Prestes e Shaila Gatta.

Tra le due coinquiline, il modello ha scelto di approfondire la conoscenza con la ballerina campana, seguendo, tra l’altro, la preferenza dei telespettatori da casa. Secondo alcuni attenti sostenitori del reality show, però, la decisione di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta potrebbe non essere stata del tutto spontanea. Nei social network, infatti, serpeggia il dubbio che i due abbiano potuto utilizzare i loro cellulari, durante il viaggio verso la Spagna, venendo, così, a conoscenza del parere dei telespettatori sul loro conto.

La perplessità del pubblico da casa è nata dopo una precisa dichiarazione di Tommaso Franchi, effettuata mentre si trovava a letto con Mariavittoria Minghetti. Il gieffino, infatti, avrebbe svelato alla compagna d’avventura che Lorenzo Spolverato abbia avuto la possibilità di controllare i social recentemente. A questo punto, il popolo del web ha cominciato a chiedere a gran voce la squalifica della coppia, ipotizzando che, come lui, anche Shaila Gatta abbia potuto visionare il cellulare.

Helena Prestes mette alle strette Lorenzo Spolverato

I telespettatori del Grande Fratello 2024, oltre alle dichiarazioni di Tommaso Franchi, hanno notato una mossa social che confermerebbe la possibilità che Lorenzo Spolverato abbia utilizzato, di recente, il cellulare: “Come è possibile che Lorenzo segua Tommaso se non si conoscevano prima del GF? Questo dimostra che quando è partito per il GH ha usato il cellulare e dimostra che la produzione lo protegge! Siete voi i primi che prendono in giro il pubblico!”.

Secondo altri, la coppia del GF ha potuto controllare i social network, direttamente dalla casa spagnola del reality show: “Guardate qui, dalla Spagna: la ragazza vicino a Shaila ha un cellulare. Se anche a Lorenzo e Shaila non fossero stati dati i loro, avranno sicuramente usato quelli degli altri concorrenti”.

Helena Prestes per fare luce su tutta la faccenda ha messo alle strette il modello milanese, chiedendogli direttamente se avesse il cellulare nel bagno dell’aeroporto. Lorenzo Spolverato ha negato quest’eventualità, sembrando, però, troppo agitato davanti alle insinuazioni della compagna d’avventura: “Non ho toccato niente, te lo giuro, non si può… Non l’ho mai visto il mio telefono… Il mio poi? Il mio non l’ho neanche visto”.