Fonte: IPA Alfonso Signorini

Ore di apprensione per il Grande Fratello, ormai prossimo alla conclusione del 31 marzo e con una rosa di finalisti che va componendosi puntata dopo puntata. Ma i comportamenti di Lorenzo Spolverato continuano a destare preoccupazione, tanto da essere stati discussi perfino in Rai. Il concorrente, che è già arrivato in finale grazie alla preferenza del televoto, è perfino finito sotto la lente d’ingrandimento del Codacons che ha presentato un esposto con cui chiede la chiusura anticipata del programma perché i suoi atteggiamenti sono stati indicati come violenti soprattutto nei confronti delle donne.

Grande Fratello a rischio, l’esposto del Codacons

La notizia arriva dal profilo X del giornalista Gabriele Parpiglia, che ha riportato le ragioni dell’esposto del Codacons nel quale si richiede la chiusura anticipata del Grande Fratello. In queste settimane, Lorenzo Spolverato si sarebbe scagliato più volte contro gli arredi della Casa, oltre a rivolgersi alle donne in gara con espressioni poco consone a un linguaggio civile. Per queste ragioni, l’Associazione a tutela dei consumatori si sarebbe mossa per chiedere lo stop alla messa in onda del programma prima della scadenza naturale del 31 marzo già indicata dalla conduzione.

Nell’esposto presentato all’Agcom, si farebbe riferimento all’articolo 37 del Testo unico per la fornitura di servizi media audiovisivi in cui si vietano i contenuti violenti trasmessi in televisione. E, in questo caso, il personaggio coinvolto sarebbe proprio Lorenzo Spolverato. Una scelta che non sorprende, quella di Codacons, dato che da settimane non si fa altro che parlare di lui e di quello che si vede in diretta dalla Casa.

Quando finisce il Grande Fratello

Come annunciato da Alfonso Signorini, il Grande Fratello si chiude definitivamente il 31 marzo 2025. Una data che è in linea con quelle delle passate edizioni, che si sviluppano in molti mesi di messa in onda. Quest’anno, però, è stato davvero particolare. Per la prima volta nella storia dello show, abbiamo assistito a un ripescaggio di massa con l’intento di riaprire le dinamiche all’interno del Loft degli Studi Lumina, mentre agli inizi si era parlato di un prolungamento del programma.

Gli ascolti sono stati altalenanti e talvolta non hanno premiato le scelte della produzione, che stava comunque cercando di dare una linea coerente a uno dei contenuti storici di Mediaset. Le intenzioni di Pier Silvio Berlusconi sono queste da anni e, dopo la soppressione del GF Vip per tornare al format originale, sono state tante le decisioni prese per cambiare la rotta.

Di certo, non hanno aiutato i continui cambi di palinsesto ai quali è stato sottoposto lo show, che ha prima perso e poi riacquistato il doppio appuntamento tradizionale del giovedì che è quello che fatica di più a raccogliere il giusto numero di telespettatori. La fine comunque è vicina e i primi finalisti sono già stati designati. Oltre a Lorenzo Spolverato, sono già candidate alla vittoria anche Jessica Morlacchi e l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma, ultima concorrente indicata tra lo stupore generale. Anche il suo, per dire la verità, dato che non si aspettava di essere la preferita del pubblico da casa.