Fonte: IPA Rosy Chin

Si rinnova l’appuntamento con il Grande Fratello. Alfonso Signorini, con la partecipazione di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, conduce la puntata del lunedì in cui il pubblico sceglie il primo finalista. Sembrava impossibile, ma quest’edizione torrenziale sta per giungere alla giusta conclusione. La data fissata è quella dell’11 aprile e, salvo modifiche, il vincitore finale sarà decretato durante l’ultima diretta che mette il punto sul lungo racconto di questa stagione del reality. Intanto, si decide il nome del primo concorrente che non potrà più essere eliminato.

Anticipazioni Grande Fratello, il primo finalista

Un nome spicca su tutti ed è quello di Beatrice Luzzi. L’attrice romana è infatti in cima alle preferenze espresse nei sondaggi condotti da ForumFree, con una percentuale altissima: il 74,27%. Sembrano quindi non esserci dubbi sul nome del primo finalista, che non potrebbe essere un altro se non il suo. Di certo, questo scenario non stupisce. La concorrente è stata la più nominata dell’intero gruppo, che si è comunque diviso dopo le ultime nomination, ma il pubblico l’ha sempre indicata come preferita.

Non ci sarebbero quindi possibilità per Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin, che potrebbero dover aspettare ancora prima di poter staccare il biglietto per la finale che sognano fin dal primo giorno. Sono comunque tre nomi fortissimi, che sicuramente possono aspirare alla vittoria e riaprire così un gioco che sembra rivolto in una sola direzione.

Federico Massaro finisce sotto accusa

Il percorso di Federico Massaro all’interno della Casa procede tra alti e bassi. L’inquilino è infatti finito sotto accusa da parte di alcuni dei suoi compagni. In particolare, il nuovo entrato Alessio Falsone l’avrebbe deriso per il suo modo di esprimersi riguardo ad alcuni momenti della sua vita: “Certe cose sono pesanti, sono stato veramente male per un arco della mia vita. Su queste cose non scherzare”, ha precisato Massaro, dopo che Falsone non si era proprio trattenuto e probabilmente si era spinto oltre il consentito.

“Questo vento gelido mi ricorda quando i miei genitori mi hanno abbandonato sull’Everest. Mi ricordo quando i compagni di scuola mi picchiavano, scusate. Mi picchiavano in quaranta, tutti i giorni. Preferisco non dire, non parlare”, ha detto Alessio Falsone, che però è stato immediatamente fermato da Perla Vatiero che l’ha invitato a smetterla subito con quest’ironia che non è piaciuta a nessuno.

“Mi dispiace se è insicuro, ma non deve farmi passare da cattivo e insensibile. Potrò ridere di uno che si mette in giardino a fare i combattimenti da samurai senza avversario? Lui utilizza il vittimismo come arma”, ha spiegato poi Falsone, svincolandosi così da ogni accusa mossa dai suoi compagni. Come andrà a finire?

Nella puntata del 26 febbraio è invece prevista una bella sorpresa per Simona Tagli. Tra le ultime a fare il suo ingresso all’interno del loft di Cinecittà, l’ex showgirl può riabbracciare sua figlia Georgia. Greta Rossetti, invece, finisce al centro dell’attenzione per i suoi comportamenti ambigui con alcuni degli uomini della Casa. Da quando è uscito Vittorio Menozzi, poi, la situazione sembra essere cambiata ancora. Come la penserà il pubblico da Casa?