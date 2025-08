“Simona Ventura vuole l’ex Bettarini al Grande Fratello 2025”: la replica

IPA - Getty Images Simona Ventura, 10 look che hanno fatto la storia della regina della tv italiana

Stefano Bettarini di nuovo al Grande Fratello? Secondo un’indiscrezione diffusa sul web, l’ex calciatore sarebbe stato contattato dall’ex moglie Simona Ventura – nuova conduttrice del reality show di Mediaset – per un importante ruolo, quello dell’inviato. Un ritorno alle origini del format ma la realtà dei fatti sarebbe ben diversa.

Bettarini torna davvero al Grande Fratello?

Tutto è partito da un rumor diffuso dal settimanale Nuovo. “L’ex calciatore Stefano Bettarini non entrerebbe nella Casa del Grande Fratello come concorrente, bensì potrebbe ricoprire il ruolo di inviato esterno, lo stesso che anni fa fu di Marco Liorni“, ha assicurato la rivista.

Un ruolo, tra l’altro, che Betta ha ricoperto nel 2017, come inviato de L’Isola dei Famosi, all’epoca ancora condotta da Alessia Marcuzzi.

Al GF, a quanto pare, con il benestare di Simona Ventura, che in passato ha lavorato (con successo) accanto al suo ex marito. Prima a Quelli che il calcio, poi a Temptation Island Vip. Una sintonia professionale, al di là del rapporto sentimentale, che ha funzionato molto bene e che è sempre stata molto apprezzata dal pubblico.

Bettarini conosce molto ben le dinamiche del Grande Fratello avendo partecipato al programma ben due volte. Alla prima edizione Vip, nel 2016, e poi nel 2022, quando è stato squalificato per una bestemmia.

In realtà dopo l’addio al calcio giocato Betta è diventato un vero professionista dei reality show. Ha preso parte, oltre ai già citati Grande Fratello e Temptation Island Vip, anche a Ballando con le Stelle, Isola dei Famosi, La Talpa, Jump-Stasera mi tuffo.

La replica di Stefano Bettarini e cosa fa oggi

A quanto pare l’indiscrezione su Stefano Bettarini al Grande Fratello 2025 è solo fantatelevisione. Chiaro l’ultimo messaggio del 53enne sui social: “Se dovessi trascorrere il mio tempo a smentire tutto ciò in cui vengo coinvolto, toglierei prezioso tempo alle cose e ad i valori per me davvero importanti, a cominciare dalla mia famiglia. Buon vento”, ha scritto in una storia Instagram.

Da qualche tempo, infatti, Betta ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi ai suoi affetti più cari: i figli Niccolò e Giacomo, avuti dalla Ventura, e la compagna Nicoletta Larini.

“Ho iniziato per divertimento, per riempire lo spazio lasciato vuoto dal calcio. Piacevo alla gente per la mia schiettezza, la mia sincerità. Funzionavo e mi hanno sfruttato fino alla fine. Finché mi è piaciuto, l’ho concesso. Poi però non ho gradito il trattamento ricevuto nell’ultima esperienza”, ha raccontato in un’intervista di qualche tempo fa.

Oggi vive in Toscana, lontano dalla grande città. “Investo nel mattone. Nella mia vita ho sempre comprato case e appartamenti. Sto facendo fruttare il patrimonio che mi sono costruito nel tempo“, ha confessato Bettarini spiegando cosa fa adesso nella sua quotidianità.

Ha però ammesso che non gli dispiacerebbe un ritorno in televisione ma in un ruolo più consono al suo profilo: “Mi piacerebbe tornare a fare una trasmissione calcistica. Prima di dire sì al Grande Fratello, lavoravo a Pressing. Maledetto quel giorno in cui ho accettato quella specie di reality, perché altrimenti sarei ancora lì a parlare di cose che mi competono. Il calcio è stata la mia vita, il resto non rientra più nei miei vestiti”.