Grande Fratello 2025, cosa è successo a Omer Elomari: come sta dopo il malore

Come sta Omer Elomari? Il concorrente del Grande Fratello 2025 nelle scorse ore è stato protagonista di un momento difficile. Le telecamere infatti hanno inquadrato Francesca Carrara mentre chiedeva aiuto a Domenico D’Alterio per sostenere il coinquilino, affermando: “Sta male”.

Tutto è iniziato quando le telecamere hanno inquadrato Grazia Kendi e Domenica D’Alterio che chiacchieravano in bagno. Da lontano si è sentita la voce di Francesca che urlava: “Domenico, corri, si sente male! Bisogna tirarlo su!”. Domenico dunque si è precipitato nell’altra stanza per aiutare il concorrente, apparendo visibilmente preoccupato. Come da prassi in questi casi, le telecamere hanno smesso di trasmettere le immagini. Dopo circa dieci minuti è ripresa la diretta, Omer però non era presente.

Sarebbe stato raggiunto, in quel lasso di tempo, da un medico della produzione nel backstage. Il professionista ha controllato i suoi parametri e ha prestato il primo soccorso, mentre si trovava con il pugile Matteo Azzali. Tre ore dopo, Omer è finalmente tornato all’interno della Casa ed è apparso, da subito, visibilmente provato. “Mi dispiace ragazzi, scusatemi tanto”, ha detto ai compagni d’avventura, rassicurandoli riguardo le sue condizioni di salute.

Secondo alcune informazioni circolate su X, Omer avrebbe avuto un calo di pressione all’interno della Casa. Il concorrente dunque starebbe bene e non avrebbe avuto nulla di grave, ma un semplice mancamento dovuto alla pressione bassa.

La lite fra Jonas e Omer

Nell’ultima puntata del Grande Fratello aveva fatto discutere la lite scoppiata in Casa fra Jonas Pepe e Omer Elomari. La discussione era nata da un semplice forno acceso in cui stava cuocendo la pizza ed era immediatamente degenerata. “Sei una persona ignorante, invidiosa e gelosa”, aveva detto Omer, mentre Jonas aveva risposto: “Secondo me le persone che devono stare qua devono essere a modo, non so che è venuto a fare qui dentro. Dato che dobbiamo stare nella casa, tu devi sapere che io continuerò a votare te”.

La lite era poi degenerata, tanto che i due avevano sfiorato la rissa. Nel corso della puntata serale, Simona Ventura aveva interpellato gli opinionisti dello show. Mentre Ascanio Pacelli e Cristina Plevani si erano schierati contro Omer, Floriana Secondi aveva criticato duramente Jonas. “Al terzo “sti ca**i” io ti avrei dato una capocciata – aveva detto -. Hai cominciato tu perché lui era al forno e tu ti sei attaccato. Sei saccente, ti credi chissà chi, non basta leggere due libri per insegnare la vita agli altri. Sono d’accordo con Omer, per me sei invidioso. Tu continui a dire che lui non è portato per stare nella casa, ma chi lo stabilisce? Tu?”.

Omer aveva invece fatto ammenda, affermando di non aver mai legato con Jonas Pepe all’interno dello show. “Io ho parlato male di lui. Lui ha parlato male di me, però finisce qui – aveva detto -. Non ci siamo mai presi, ma prima di andare in tugurio, ci siamo chiariti e abbiamo parlato. Cosa mi ha offeso di più? Ho cercato di sopportare tutti, c’era tensione che è scoppiata così”.