Malore al Grande Fratello, la diretta interrotta: come sta Omer Elomari

IPA Omer Elomari

Durante la diretta di martedì 14 ottobre del Grande Fratello, la regia ha scelto di oscurare momentaneamente la visione per il malore di Omer Elomari. “Dome, corri, si sente male, c’è da tirarlo su”, queste le parole che si sono udite in sottofondo prima dell’oscuramento della diretta. Per una decina di minuti circa, la diretta ha mostrato solo il logo del Grande Fratello, per poi riprendere regolarmente. Cosa è successo a Omer e come sta?

Malore per Omer Elomari al Grande Fratello

Attimi di tensione e preoccupazione al Grande Fratello, dopo il malore di Omer Elomari: la produzione del reality show condotto da Simona Ventura è intervenuta immediatamente, oscurando la diretta e con il soccorso tempestivo di un medico. Molti utenti hanno subito scritto sui social quanto avvenuto: almeno per il momento, non è stato diffuso alcun comunicato e, in realtà, la ricostruzione è stata possibile solo con alcuni spezzoni e clip condivise su X.

Tra le chiacchiere di sottofondo, abbiamo sentito la richiesta di aiuto, oltre che le preoccupazioni dei concorrenti, che si sono precipitati subito per prestare i primi soccorsi. La diretta è stata interrotta per un totale di dieci minuti circa. Nella pagina social del reality, molti utenti hanno comunque scritto chiedendo informazioni sulla salute di Omer: non si hanno molte informazioni sull’avvenimento, ma Omer potrebbe essere svenuto per un calo di pressione.

A riportare anche il fatto è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, dopo aver ricevuto la segnalazione di una spettatrice: “Al GF hanno inquadrato il giardino vuoto e pare che Omer si sia sentito male. Ora sono in stanza led con il medico, solo Omer e Matteo. Gli altri ne parlano in Casa”.

Come sta Omer Elomari

Dopo quanto avvenuto, Omer è ritornato in casa: la diretta è stata ripresa nei dieci minuti successivi all’intervento dei medici, e il concorrente è stato portato nel backstage per consentire le operazioni di soccorso. Dopo aver controllato i parametri, è rientrato in casa, provato ma comunque in salute. “Mi dispiace ragazzi, scusatemi tanto”, ha così commentato, andando infine a riposare.

Gli utenti, in ogni caso, hanno ricostruito molto di quanto successo: “Matteo sta con Omer in confessionale, ha chiesto due bicchieri d’acqua e zucchero e un cuscino. Domenico è uscito ma la regia censura e spegne i microfoni. Penso e spero sia solo un calo di pressione”.

Nel corso della giornata, infatti, Omer aveva accusato dei piccoli fastidi (malesseri dovuti a pressione bassa e giramenti di testa principalmente). Il 26enne è tra i concorrenti preferiti nella Casa del Grande Fratello, anche se questa edizione, dopo la prima puntata, ha subito un calo di ascolti. Nato in Siria, è cresciuto a Traona, in Valtellina: nel suo passato ci sono stati momenti difficili, e si è dovuto reinventare costantemente dopo che un bombardamento ha distrutto la sua casa. Arrivato in Italia, Omer ha completato gli studi e oggi è single. La sua esperienza al Grande Fratello continua: per fortuna il malore si è risolto in poco tempo e Omer è rientrato in gioco.