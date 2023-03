Caos al “GF Vip 7”, va in mille pezzi: cosa è successo

Fonte: IPA "GF Vip 7", momenti di tensione in Casa

Nella Casa del GF Vip 7 non c’è mai “pace”. Un’edizione davvero controversa, a dir poco, che ha scatenato gli utenti sul web, l’ira degli sponsor e ha mosso persino Pier Silvio Berlusconi. Dopo la squalifica tanto chiacchierata di Daniele Dal Moro, è successo un altro “danno”: stando a quanto riportato in tarda serata, Nikita Pelizon avrebbe colpito una delle lampade di vetro per sbaglio, che si è distrutta in mille pezzi.

GF Vip 7, la lampada di vetro va in mille pezzi: l’urlo di Nikita Pelizon

Attimi di tensione e di paura all’interno della Casa del GF Vip 7, dove un semplice gioco si è trasformato nell’ennesimo problema. Sembra proprio che non possa esserci pace per i concorrenti rimasti in gara nel reality show condotto da Alfonso Signorini: siamo ormai agli sgoccioli, e la finale è prevista per il 3 aprile. Tra le favorite alla vittoria c’è anche Nikita Pelizon, che si è resa protagonista di un momento da dimenticare.

Quando il gioco sfiora la tragedia c’è sempre poco da scherzare, ed è quello che è accaduto nel corso del pomeriggio del 21 marzo: il tutto è stato riportato dai fan su Twitter, dove si può vedere il video che mostra la dinamica. La Pelizon, infatti, ha rotto una delle lampade di vetro per sbaglio. Ma cosa è successo?

La dinamica del gioco

La concorrente, in fase di gioco, ha semplicemente lanciato un palloncino gigante contro Luca Onestini. Ma, purtroppo, il palloncino ha colpito una delle lampade di vetro appese, che naturalmente è caduta a terra e si è rotta in mille pezzi. Per fortuna nessuno si è fatto male, e la Pelizon stessa si è sentita enormemente in colpa. “No, non volevo“, ha urlato, proprio poco dopo il danno fatto.

Naturalmente il video è stato ripreso su Twitter, come riporta Fanpage, e in molti hanno commentato preoccupati. Un episodio che si è risolto per il meglio, però, e questa è la cosa più importante, soprattutto dopo gli interventi di Pier Silvio Berlusconi sul reality show. Proprio per la cattiva condotta e la maleducazione al GF, ha scelto di seguire una linea dura per l’Isola dei Famosi.

Nikita Pelizon al GF Vip 7: potrebbe vincere?

Protagonista di momenti divertenti e dimenticabili, Nikita Pelizon è tra i concorrenti favoriti per la vittoria. Al momento, si è riavvicinata anche a Luca Onestini: un legame, il loro, che tuttavia non ha mostrato il “meglio”, tra liti e spesso incomprensioni che si sarebbero potute evitare. Proprio in vista della finale, però, hanno scelto di deporre le armi e di evitare di scatenarsi.

Secondo tuttavia i concorrenti rimasti in Casa – e anche gli utenti sui social – potrebbe esserci una strategia in atto. Ma chi dei due ha scelto di giocare? “Io non vedo strategia, vedo solo un passo di Luca nei confronti di Nikita da uomo maturo”, ha commentato Alberto De Pisis. Tuttavia, Oriana Marzoli non sarebbe completamente d’accordo. “Posso dirti che mi sembra un po’ esagerato?”. Al netto di tutto, questa amicizia ritrovata ha almeno riportato un po’ di sereno nella Casa.