GF Vip, Pago su tutte le furie: difende la ex Miriana su Instagram

Se c’è una scena a cui non avremmo mai voluto assistere al GF Vip 6 è quella del duro scontro tra Miriana Trevisan e alcune Vippone che, nella puntata del 3 gennaio, non sono state proprio “tenere” con la coinquilina. La stessa scena che ha fatto infuriare Pago, ex marito della showgirl con la quale è rimasto in ottimi rapporti, anche per via del figlio nato dal loro grande amore. Perché la famiglia va difesa sempre e comunque, a prescindere da come vanno le cose e questo il cantante lo sa bene.

Lo sfogo di Pago su Instagram

Il GF Vip è un gioco, su questo non ci piove, ma c’è un limite che non andrebbe mai oltrepassato e il cantante lo ha spiegato senza mezzi termini su Instagram, dove ha condiviso una stories che esprime tutta la sua amarezza e la sua rabbia per quanto accaduto.

“Le parole pronunciate questa sera da ‘alcuni’ concorrenti del #GFVIP nei confronti della mia ex moglie saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio – ha scritto Pago -. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano mai più nel rispetto soprattutto di nostro figlio”.

Il duro scontro tra Miriana e Katia

Non è la prima volta che Pago interviene a difesa dell’ex moglie Miriana Trevisan, ma stavolta i toni sono più accesi che mai. L’ultima puntata serale del GF Vip 6 l’ha vista protagonista di uno scontro con Katia Ricciarelli, in cui è intervenuta anche Soleil Sorge, che non è stato proprio edificante e l’ha messa ancora una volta al centro delle polemiche.

L’esperienza nella Casa più spiata d’Italia non è affatto semplice, cosa che tutti i concorrenti sanno perfettamente. Ma è vivendola che si capiscono quali dinamiche possano innescarsi e spesso è inevitabile che venga presa di mira una persona più di un’altra. Nel caso di Miriana la situazione è chiara sin dal suo ingresso al GF Vip 6, criticata e giudicata senza troppi giri di parole per via del suo comportamento, secondo alcune concorrenti “inopportuno”.

La sua colpa? A detta della soprano la Trevisan avrebbe dovuto riflettere più a fondo prima di cimentarsi in flirt e rapporti “intimi” nella Casa (prima con Nicola Pisu, poi con Biagio D’Anelli), soprattutto in quanto madre. Come se essere mamma in qualche modo la privasse del diritto (sacrosanto) di innamorarsi e fare le proprie esperienze.

Ecco, immaginate adesso come devono aver risuonato queste parole taglienti alle orecchie di Pago, che con Miriana ha un ottimo rapporto (oltre al sopracitato figlio in comune).

Miriana è pronta alla guerra?

Non ci è dato sapere cosa accadrà nella casa del GF Vip 6 e se le parole di Pago avranno delle ripercussioni nell’immediato sulle dirette interessate. Katia Ricciarelli è ignara di tutto, ovviamente, così come Soleil e tutti gli altri inquilini della Casa che hanno seguito direttamente gli sviluppi dello scontro. La produzione li informerà o al momento resterà soltanto un messaggio a mezzo social?

Coincidenza ha voluto che nella notte, subito dopo la puntata del 3 gennaio, anche Miriana Trevisan abbia nominato i propri legali, proprio come ha fatto l’ex marito. La showgirl è stanca di questa continua crociata nei suoi confronti, ma soprattutto non regge più il peso di parole gravi e taglienti, che possono fare davvero molto male.