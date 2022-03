GF Vip, anticipazioni sulla finale: chi vincerà (secondo noi)

GF Vip 6: il cast ufficiale

Non c’era mai stata un’edizione del Grande Fratello Vip così duratura: dopo sei mesi, nella Casa di Cinecittà si spegneranno le luci e sarà decretato il vincitore della sesta edizione del reality. A contendersi la vittoria sono rimasti Delia Duran, Lulù Selassié, Davide Silvestri, Barù e un concorrente tra Jessica Selassié e Giucas Casella, che sono in sfida al televoto per decretare il quinto finalista. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sull’ultima serata e chi potrebbe vincere.

GF Vip 6: anticipazioni sulla finale

Il 14 marzo 2022, in prima serata, andrà in onda l’ultima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. In studio, insieme a lui, ci saranno come di consueto le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che in questi mesi hanno commentato gli avvenimenti all’interno della Casa tra discussioni e attimi di pace.

Dopo ben 183 giorni, le luci della Casa di Cinecittà si spegneranno dando vita a uno dei momenti più attesi del reality, pieno di emozione, che si suddivide in tristezza per la fine e gioia per il fatto di tornare alla “vita vera”, circondati dai propri cari. Durante l’arco della serata saranno tanti i momenti dedicati ai finalisti del GF Vip: Davide Silvestri riabbraccerà i suoi genitori, Delia Duran sua madre e Giucas Casella potrà vivere un momento di commozione con suo figlio James.

Oltre ai momenti dedicati agli affetti, ci saranno anche quelli di svago e divertimento: Jessica, Clarissa e Lulù concluderanno la loro esperienza all’interno della Casa cimentandosi in una cover di un brano di Selena Gomez. Ma non solo, perché anche tutte le ex concorrenti del GF Vip saranno protagoniste di un balletto sulle note di Lady Marmalade.

GF Vip 6: chi vincerà (secondo noi)

Come spesso accade, il concorrente che potrebbe essere dato per certo alla vittoria non sempre alla fine vince. Durante la finale tutto è imprevedibile, ma stando a come sono andati questi mesi, alle “fazioni” di fan che si sono andate a creare e ai televoti vinti da alcuni con percentuali molto alte, un’idea su chi potrebbe vincere quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip l’abbiamo.

Delia Duran, Davide Silvestri, Barù e Lulù Selassié sono ufficialmente i quattro finalisti, ma c’è ancora un altro nome da considerare. Si contendono il quinto posto Giucas Casella e Jessica Selassié, attualmente al televoto. Il risultato al momento parrebbe scontato, poiché la sorella maggiore delle Princess ha avuto un percorso all’interno della Casa come nessun altro. Entrata quasi in sordina, sempre in disparte e quasi mai considerata nelle dinamiche del gioco, Jessica è riuscita nel corso dei mesi ad aggiudicarsi una fanbase davvero corposa, e questo già da prima che subentrasse in Casa Barù e ci fosse questa sorta di storia d’amore travagliata tra i due che ha ovviamente aumentato l’attenzione su di lei.

Il motivo per cui tantissime persone la amano è proprio il suo essere sempre discreta, ma non anonima per personalità. Jessica Selassié, infatti, ha dimostrato in più casi di avere un carattere ben definito, nonostante molte insicurezze che, agli occhi del pubblico, la fanno apparire ancora più interessante e soprattutto umana, lontana dalle dinamiche costruite a tavolino per emergere. Tutto potrebbe essere ribaltato durante la serata, perché nei televoti “a due” ci sono anche i fan di altri concorrenti che votano e potrebbero cambiare le carte in tavola, ma per ora Jessica sembra essere la concorrente super favorita. Ma non sottovalutiamo Delia.