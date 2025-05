Gerri, cast, location e quante puntate sono: tutto sulla fiction di Rai 1

Fonte: Ansa Giulio Beranek e Valentina Romani

Una nuova serie crime approda su Rai1 dal 5 maggio per quattro prime serate: s’intitola Gerri e che vede come protagonisti con Giulio Beranek e Valentina Romani.

Prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – in collaborazione con Rai Fiction e Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il supporto di Regione Puglia, Fondazione Apulia Film Commission e PugliaPromozione, è tratta dai romanzi di Giorgia Lepore editi da Edizioni E/O, scritta da Sofia Assirelli e Donatella Diamanti e diretta da Giuseppe Bonito.

Di cosa parla la nuova serie Gerri

Il protagonista della storia è Gregorio Esposito, per tutti Gerri, interpretato da Giulio Beranek. Trent’anni, occhi profondi e malinconici, l’ispettore di polizia di origine rom studia con metodo i casi su cui indaga, prende appunti complicati per poi lanciarsi in decisioni avventate a volte risolutive, altre pericolose. È sempre in bilico, tra presente e passato, in lotta continua con i suoi fantasmi.

Innamorato del genere femminile, esercita un grande fascino sulle donne ad eccezione della vice ispettrice Lea Coen (Valentina Romani) che sembra invece essere l’unica a non voler avere nulla a che fare con lui, intuendo che è un uomo ancora profondamente irrisolto. Infatti, dietro alla sua corazza di uomo affascinante e risoluto, Gerri nasconde un animo profondamente inquieto e segnato da un passato misterioso da scoprire, su cui qualcuno proverà anche a indagare.

Le anticipazioni dei primi due episodi

Nel primo episodio, dal titolo I figli sono pezzi di cuore, si indaga sul corpo senza vita di una ragazzina trovato su una spiaggia deserta. La vittima è Rossella Albani, figlia di uno degli avvocati più importanti della zona. Le indagini si concentrano sui rapporti del padre con altri notabili locali, come la famiglia Longo o quella del senatore La Guardia. Gerri, però, vuole percorrere un’altra pista, che lo porta a indagare meglio sull’amica della vittima, Lavinia. L’agente rischierà anche la sua vita per portare a galla la verità. Notando il suo malessere, però, Marinetti inizia a indagare sul passato di Gerri.

Il secondo episodio, Come la neve al sud, è ambientato nella notte di Natale. Sono rimasti solo Gerri e Lea a lavorare: quella sera devono andare in un deposito abbandonato per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco sparati. A sparare, però, è stata l’arma di una collega di cui si sono perse le tracce. Durante le indagini i due poliziotti conoscono Villa del Possibile, una struttura d’accoglienza per donne in difficoltà, che però nasconde traffici loschi. Marinetti continua a indagare sul passato di Gerri con l’aiuto del vicequestore Giovanna Aquarica, mentre il protagonista inizia ad avvicinarsi a Lea.

Il cast della fiction

Nel cast, al fianco di Giulio Beranek nel ruolo dell’ispettore Gerri Esposito e Valentina Romani nel ruolo della viceispettrice Lea Coen, ci sono Fabrizio Ferracane (nel ruolo di Alfredo Marinetti), Roberta Caronia (che interpreta Claudia Marinetti), Irene Ferri (che veste i panni di Giovanna Aquarica), Lorenzo Adorni (nel ruolo di Roberto Calandrini), Lorenzo Aloi (nei panni di Elia Locascio), Cristina Pellegrino (che presta il volto a Beatrice Palmieri), Tony Laudadio (che interpreta Luigi Castellana), Cristina Cappelli (nel ruolo di Annalisa Righi), Carlotta Natoli (nei panni del PM Maddalena Crovace) e Massimo Wertmüller (che dà il volto a Nicola Santeramo).

Le location

Tratta dai romanzi di Giorgia Lepore editi da Edizioni E/O e scritta da Sofia Assirelli e Donatella Diamanti, Gerri è stata girata interamente in Puglia nelle città di Bisceglie, Trani, Molfetta, Barletta, Minervino e Andria.

Dove e quando vederla

Gerri, la nuova serie crime diretta da Giuseppe Bonito, andrà in onda da lunedì 5 maggio, per quattro prime serate su Rai1. Per chi non potesse seguire gli episodi della fiction in diretta, è possibile vederli anche su RaiPlay, dove è già disponibile il primo episodio.