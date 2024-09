I Clooney, incontro segreto a Venezia. Amal in verde con spacco vertiginoso

Fonte: Getty Images Festival del Cinema di Venezia, look della quinta serata: gli occhi su George e Amal

George e Amal Clooney sono stati sorpresi durante un incontro privato e molto romantico a Venezia con l’attore Joel Edgerton e la sua compagna Christine Centenera, direttrice di Vogue Australia.

Amal e George Clooney, incontro notturno con degli amici

Dunque, i Clooney più che mai protagonisti in Laguna. George si è fatto notare sul red carpet di Wolfs non solo per le sue doti da star, ma anche per aver salvato dall’imbarazzo un fotografo scivolato a terra. Ma a Venezia non c’è solo il Festival del Cinema. Così, la coppia ne ha approfittato per un giro romantico in barca, di notte, tra i canali.

Una serata suggestiva che Amal e George hanno voluto condivide con due amici, ossia Joel Edgerton e Christine Centenera. Lui ha lavorato nel film di Clooney, Erano ragazzi in barca, del 2023, adattamento cinematografico dell’omonimo libro di Daniel James Brown, che racconta la storia della squadra di canottaggio statunitense che vinse la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Berlino nel 1936.

Da allora evidentemente George Clooney e Joel sono rimasti in contatto e saputo di essere entrambi al Festival di Venezia ne hanno approfittato per incontrarsi, ovviamente con discrezione. E il modo migliore di farlo in Laguna è godersi un tour tra i canali in barca.

Amal Clooney seduce Venezia con l’abito sottoveste verde smeraldo

Alla serata tra i due colleghi erano chiaramente presenti le rispettive compagne, Amal Clooney e Christine Centenera che hanno dato sfoggio del loro stile. La moglie di George ha indossato uno splendido abito sottoveste in seta, verde smeraldo, un colore perfetto per esaltare il suo incarnato bruno.

L’abito, dalle linee morbide, aveva spalline larghe, una scollatura arrotondata e una gonna asimmetrica a balze, dotata di uno spacco vertiginoso che ha svelato le gambe, fino alle cosce, dell’avvocato. Il look era completato da un paio di sandali-gioiello a listarelle metalliche e una mini clutch nera. Da notare gli orecchini pendenti, tempestati di brillanti.

Amal Clooney non ha sbagliato un outfit a Venezia. L’abito giallo di Atelier Versace, indossato per il red carpet, era semplicemente divino, ma anche il jumpsuit arancione, abbinato a sandali e borsa di Prada, indossato al momento della partenza, era magnifico

Christine Centenera, direttrice di Vogue Australia, invece ha optato per un abito lingerie nero con cut out.

Le due coppie sono state fotografate mentre chiacchieravano amabilmente sulla barca, mentre si accingevano a scendere aiutati dallo staff di bordo. Dalle loro espressioni si percepiva che l’atmosfera della serata era distesa e tranquilla e che c’era confidenza tra loro.

Poi George si è recato all’Arsenale dove ha presenziato al cocktail party dell’Aston Martin insieme ad altre leggende del cinema, come Adrien Brody e Michael Douglas.