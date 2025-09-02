Garrison senza freni: “Amici? Maria non mi richiamerebbe. De Martino? Non mi aspettavo questo successo”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Tra i coreografi più amati del piccolo schermo, Garrison sta vivendo una seconda giovinezza lontano dalla tv: impegnato a teatro, l’ex professore di Amici ricorda sempre con affetto Maria De Filippi e il suo talent show, che considera tuttavia un’esperienza archiviata. E non risparmia complimenti ad uno dei suoi ex allievi più celebri: Stefano De Martino.

Garrison potrebbe tornare ad Amici?

Il grande pubblico lo ricorda soprattutto nelle vesti di professore nel talent Amici, ma anche lontano dalla scuola più famosa d’Italia, Garrison Rochelle continua a inseguire le sue passioni: in una lunga intervista a SuperGuida TV, il ballerino ha parlato della sua carriera e dei suoi progetti futuri, nei quali non sembra esserci spazio per il programma di Maria De Filippi.

“Io sono nato in teatro, la mia passione erano canto, ballo e recitazione. Sono tornato quindi alle mie origini, solo che gli italiani mi conoscono come docente di ballo di Amici. Luciano Cannito mi ha dato la possibilità di presentarmi come attore in Saranno Famosi. Per me è un ruolo importante, interpreto un professore di recitazione. Tra qualche mese riprenderò la tournée”, ha raccontato il coreografo. Per seguire la sua vocazione, Garrison ha dovuto però dire addio ad uno programma che gli ha regalato grande popolarità: “Quando ho lasciato Amici avevo detto a Maria che volevo fare altro. Volevo recitare, cantare, condurre e lei all’inizio era scettica. Ovviamente non l’ha detto perché è molto gentile, ma ha pensato anche al fattore anagrafico. Devo dire invece che la mia vita è iniziata a 65 anni e oggi ne ho 70. Mi sono messo ancora in gioco”.

Ci sarebbe spazio per un ritorno nel talent in futuro? “Se Maria mi avesse chiamato dicendomi che aveva bisogno di me, io avrei accettato subito. Ma lei non ha bisogno di me, anzi lei appoggia tutto quello che faccio e anche se non lo dice so che è molto orgogliosa di me. (…) Mi ha chiamato per fare il giudice nelle sfide, ma non credo che mi chiamerebbe per rifare di nuovo il docente. Lei sa che sono felice del percorso che sto facendo”. E su Maria De Filippi fa sapere: “Ci sono due cose che mi ha insegnato: che quando ci sono dei problemi bisogna risolverli e che è importante pensare in positivo”.

Garrison commenta il successo di Stefano De Martino

Non sarà quello di Garrison, ma la nuova edizione di Amici regalerà al grande pubblico un altro gradito ritorno: quello di Veronica Peparini. “Ogni anno dicono che torno io. Questa volta però su Veronica sembra che la notizia sia vera. Le faccio un grosso in bocca al lupo. Tra poco si sposa, sarò presente al suo matrimonio”, racconta ancora il ballerino.

Infine, qualche battuta su uno degli ex allievi più famosi del talent:“Non mi sarei aspettato questo successo per Stefano De Martino, ma ha fatto un grande lavoro su se stesso. In questi anni ha fatto un figlio, ha affrontato due separazioni e mi sono chiesto quando ha avuto tempo di sviluppare tutti questi talenti. Parla un italiano impeccabile, è bello, carismatico, talentuoso”, spiega Garrison. L’ex professore, comunque, non nasconde un pizzico di rabbia nei confronti del conduttore di Affari tuoi: “Ci sentiamo su Instagram, mi ha invitato a vedere il suo spettacolo e gli ho detto che sarei andato solo a patto che lui fosse venuto a vedere il mio. Stefano ti sto ancora aspettando eh. Io sarò al Teatro Olimpico a novembre, lo aspetto”.