Gaffe a “Domenica In”: la reazione di Mara Venier all’annuncio

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

Il bello dei talk show – come ci ha insegnato Maurizio Costanzo – è che offrono sempre dei momenti unici, irripetibili, dati proprio dalla messa in onda. Ed è così che nella puntata del 5 marzo 2023 di Domenica In abbiamo assistito a una vera e propria gaffe che ha fatto ridere tutti, scatenando gli utenti su Twitter (oltre che Mara Venier stessa). L’annuncio dell’arrivo di Fabio Concato in studio, infatti, non è andato nel modo sperato.

Domenica In, la gaffe durante l’annuncio di Mara Venier

C’è un nome che di certo non ha bisogno di presentazioni, ed è quello di Fabio Concato. Un successo dopo l’altro per il “cantautore che ama il jazz”, ma non solo. Nel momento in cui Mara Venier ha annunciato l’entrata in studio di Concato, è successo qualcosa: il “sipario” si è aperto, ma non per il cantautore, bensì per il cast di Mare Fuori, ospiti anche nella puntata del 4 marzo di C’è Posta per Te.

La reazione di Mara Venier? Unica, come del resto lo è la conduttrice: una risata di sottofondo e una richiesta. “Venite”. Alla fine, Fabio Concato ha raggiunto lo studio salutando la Venier, che continuava a sorridere per la gaffe, non potendo poi fare molto per rimediare, a parte cercare – giustamente – di alleggerire il momento.

Fabio Concato, l’omaggio ai quarant’anni di carriera a Domenica In

“Concato non se lo meritava”, ha scritto un utente su Twitter, certamente conscio dell’incredibile talento del cantautore. L’omaggio ai suoi quarant’anni di carriera è comunque avvenuto, ripercorrendo i suoi successi migliori, come Domenica Bestiale, un grande classico risalente al 1982.

“Sono cose che succedono”, ha commentato il cantautore, cercando di tranquillizzare gli spettatori e anche la conduttrice stessa. “Oggi ci siamo allungati un po’, per cui avevo chiesto io personalmente… mi chiudete i microfoni, si sentono i ragazzi di Mare Fuori. Scusami, Fabio, non so più come uscirne”, ha ribattuto la Venier, dopo aver avuto come ospiti Lino e Rosanna Banfi, in un lungo ricordo e omaggio a Lucia Zagaria, scomparsa a febbraio del 2023, oltre che LDA, Loretta Goggi e Alessandro Siani.

Il cast di Mare Fuori a Domenica In

“Come, siamo in onda?”. Stretti coi tempi – e si sa, quando c’è da correre, Mara Venier cerca sempre in qualche modo di dare spazio a tutti – dopo la presenza di Concato e lo stop pubblicitario, in studio era già presente il cast di Mare Fuori. Ed è così che abbiamo avuto la possibilità di assistere a un altro sketch irresistibile, ovvero la conduttrice intenta a parlare con gli attori della fortunata serie televisiva, senza sapere di essere già in onda. “Oggi un casino pazzesco”, ha detto Mara.

Naturalmente è stata ben felice di accoglierli in studio, e soprattutto ha espresso tutto il supporto al cast, oltre che alla serie televisiva. C’è chi non ha potuto fare a meno di notare che con tanti ospiti a volte non è facile riuscire a dare lo spazio giusto a tutti, ma la Venier ha cercato di prendere in mano le redini della puntata. Non sarebbe domenica, del resto, senza “Zia Mara”.