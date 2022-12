Frida debutta allo Zecchino D’Oro ma la sua mamma è un’ex di “Amici”

Fonte: IPA Karima Ammar, la figlia Frida allo Zecchino D'Oro

Sorriso dolcissimo, sguardo birichino e una voce bellissima ereditata dalla mamma: si tratta di Frida Ruggeri, “figlia d’arte” che ha rubato la scena agli altri concorrenti della sessantacinquesima edizione dello Zecchino D’Oro. La piccola cantante è la figlia di Karima, ex concorrente di Amici e ancora molto amata dal pubblico.

Frida, la figlia di Karima di Amici è allo Zecchino d’Oro

Allo Zecchino d’Oro una piccola “figlia di” ha conquistato la scena: si chiama Frida Ruggeri e la sua mamma è la cantate Karima Ammar, terza classificata nella sesta edizione di Amici di Maria De Filippi. La piccola, otto anni, è in gara con il brano Mambo Rimambo.

Frida si è esibita nel corso della seconda puntata con una canzone scritta da Andrea Casamento, Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti. Sguardo vispo e sorriso dolce, la piccola cantante in erba ha confessato che le piacerebbe tantissimo diventare una brava veterinaria dato il suo amore per gli animali.

Subito dopo la performance, Francesca Fialdini, quest’anno al timone dello show per bambini, ha svelato l’identità della mamma della piccola, salutando Karima in diretta. “Questa ragazzina è molto sveglia… Ma mi sa che la tua mamma la conosciamo. Eh, vi divertite a casa a cantare. Lo diciamo chi è la tua mamma? Ma l’avrete riconosciuta tutti nel filmato“.

Frida senza alcun accenno di timidezza, ha risposto pronunciato il nome della madre, mentre la conduttrice ha confermato dicendo: “Karima di Amici… eh, è una nostra amica“. La Ammar infatti è un volto noto anche al pubblico della Rai, visto che è stata tra i concorrenti di una delle ultime edizioni di Tale e Quale.

La stessa cantante aveva annunciato la partecipazione della sua piccola Frida allo Zecchino D’Oro sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto della bambina e scrivendo “Today it’s your turn baby!“.

Che fine ha fatto Karima di Amici

Sono passati 14 anni dalla sua partecipazione ad Amici, ma Karima è ancora una dei talenti che più è rimasto nel cuore del pubblico. Oggi vive in Piemonte ed è la mamma di Frida, continua a vivere di musica e si sta dedicando anche ad altri progetti.

La sua carriera è iniziata da giovanissima, quando nel 1997 partecipò a Bravo Bravissimo, ma si è fatta conoscere dal pubblico grazie alla sua partecipazione ad Amici, quando riuscì a conquistare un banco nella scuola di talenti più famosa della tv.

Il percorso di Karima non si è certo fermato lì: dopo aver ottenuto un contratto con la Sony, nel 2009 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Come in ogni ora. Si è dedicata al doppiaggio, ha aperto i concerti di artisti del calibro di Anastacia e Whitney Houston, ha pubblicato due album ed è tornata in tv.

La cantante infatti nel 2013 è entrata a far parte del cast del programma I migliori anni, in onda su Rai 1, e nello stesso anno ha annunciato di aspettare la piccola Frida, che nascerà il 13 gennaio del 2014. La sua avventura televisiva non si è conclusa qui, perché nel 2015 è tornata in Rai, questa volta come concorrente di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti.

Negli ultimi anni si è dedicata al jazz e a nuovi progetti, come il libro per bambini intitolato Il viaggio di Frida e Dario, pubblicato il 30 giugno del 2022.