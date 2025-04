Francesca Tocca a Verissimo parla della rottura con Raimondo Todaro: “Un bene che va oltre”

Fonte: IPA Francesca Tocca

Francesca Tocca è stata ospite del programma di Silvia Toffanin Verissimo: la ballerina, tra i protagonisti di molte edizioni di Amici di Maria De Filippi, si è raccontata a cuore aperto parlando della sua carriera, della sua amata bambina Jasmine, ma anche della fine della sua storia d’amore con il collega Raimondo Todaro. Visibilmente commossa, Francesca non ha nascosto le lacrime quando si è ritrovata a spiegare l’evoluzione della situazione con il suo ex, raccontando come sono andate le cose tra loro e qual è la situazione attuale.

Francesca Tocca commossa parla di Raimondo Todaro e della loro storia

Oggi puntata di Verissimo ricca di ospiti: nel salotto di Silvia Toffanin si sono avvicendati diversi protagonisti, tra cui Elisabetta Gregoraci, che ha parlato del suo problema di salute, e Francesca Tocca. Proprio la ballerina, tra i volti più amati del corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi, si è raccontata a 360° parlando della sua carriera, della sua famiglia e della piccola Jasmine, avuta dal collega Raimondo Todaro con il quale ha vissuto una grande storia d’amore terminata pochi mesi fa.

Intervistata dalla Toffanin, che le ha chiesto come stanno ora le cose tra loro, Francesca ha esordito con un po’ di difficoltà spiegando che ora sia lei che Raimondo sono sereni, ma che non è facile spiegare quello che è accaduto. “Ci tengo a dire che attualmente io e Raimondo abbiamo un bellissimo rapporto” ha esordito Francesca per poi proseguire: “Ad un certo punto della storia ci siamo resi conto entrambi che, dopo aver dato tutti noi stessi in questa relazione e aver fatto tanto per cercare di salvare il matrimonio per il bene nostro e della bambina, ma anche dei nostri genitori, ci siamo resi conto che più andavamo avanti più forzavamo la cosa facendoci del male a vicenda”.

Francesca ha poi voluto specificare come stanno ora le cose con Raimondo Todaro e soprattutto il forte legame che c’è ancora tra loro, arrivando a commuoversi durante il racconto: “Con Raimondo c’è un bene che va oltre, è difficile da spiegare se non si vive la situazione, ma è così e quindi anche riconoscere il fatto che a quella persona fai del bene o meno, è anche questa una forma di grande amore”. La ballerina ha poi proseguito spiegando che la decisione di separarsi non è stata nè unilaterale, nè improvvisa bensì ragionata e presa di comune accordo “tra due persone che si vogliono un mondo di bene” come ci ha tenuto a specificare, aggiungendo: “Io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. Oggi siamo più sereni di prima anche se non è mai una cosa bella lasciarsi”.

Francesca Tocca tornerà insieme a Raimondo Todaro? “Mai dire mai”

A questo punto Silvia Toffanin, memore di quanto accaduto qualche anno fa tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro che avevano già vissuto una crisi allontanandosi tra loro, ha provato a chiedere alla ballerina se un giorno potrebbe capitare, come successo in passato, un riavvicinamento. “Voi vi eravate già separati e poi siete tornati insieme, potrebbe capitare di nuovo?” ha chiesto la conduttrice, una domanda piena di speranza che ha intercettato anche il pensiero di molti fan della coppia che hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma tra i due. Francesca ha risposto sincera: “Nella vita non si sa mai nulla, soprattutto per come sono fatta io che sono una persona molto istintiva e vivo alla giornata, quindi non ti dirò mai che è impossibile, però ora non so risponderti. Ad oggi per il bene di entrambi ci serviva fare questo passo e separarci” ha chiarito la Tocca, lasciando dunque una piccola speranza accesa. La ballerina ci ha tenuto anche a ribadire che la loro decisione non è stata improvvisa, ma frutto di riflessioni che sono durate mesi e che non sono state condivise con il pubblico per questioni di privacy.

Anche la famosa storia pubblicata sui social qualche mese fa, che annunciava ufficialmente la rottura tra lei e Todaro, non era stata semplice da fare: “Quella storia è stata in un certo senso ‘costretta’ per dare una spiegazione alle voci che circolavano su di noi e che iniziavano ad essere sempre più insistenti, ma è stato pesante farla” ha ricordato Francesca.