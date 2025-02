Francesca Sorrentino dopo Uomini e Donne: “Fiera”. Ma non nomina Gianluca

Fonte: IPA Maria de Filippi, il post di Francesca Sorrentino

L’avventura di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne si è conclusa con un flop degno di nota. Dopo mesi di trono, scelte, scene noiose, dubbi e siparietti in diretta, la tronista ha puntato tutto su Gianluca Costantino. Neanche il tempo della luna di miele, era già finita.

A quel punto, l’unico rifugio sicuro è stato Instagram, dove Francesca ha voluto impacchettare il tutto in un post pieno di consapevolezza e di ringraziamenti. Senza nominare Gianluca, perché in fondo il trono l’ha fatto da sola.

Francesca Sorrentino, un viaggio tra emozioni contrastanti

Francesca Sorrentino ha condiviso una carrellata di scatti dai backstage del programma, corredati da parole che gridano profondità e introspezione. Come ogni protagonista di reality che si rispetti, ha tirato fuori il repertorio completo delle emozioni forti: non un viaggio nei sentimenti (quello già fatto) ma quasi, qui abbiamo stati d’animo che vanno dall’estasi alla solitudine, dalla vertigine della notorietà all’abisso dell’incertezza.

“Come ogni capitolo, bello o brutto, anche questo è giunto al termine. È stato un viaggio intenso, provante, emozionante, pieno di alti e bassi, un viaggio che mi ha messo alla prova, che mi ha portato a far fronte ai miei limiti, i miei muri interiori, a fare i conti con me stessa. È stato un viaggio in cui a volte mi sono sentita amata, a volte sola, a volte felice, a volte scoraggiata, a volte al settimo cielo”, ha scritto, condensando in poche righe il perfetto manuale dell’ex tronista illuminata sulla via del post-reality.

Il tributo alla Redazione

Nel suo messaggio ai follower, Francesca Sorrentino è passata poi ai ringraziamenti. Ha voluto omaggiare il dietro le quinte di Uomini e Donne, ovvero l’onnisciente “La Redazione”, quella schiera di professionisti che la produzione tiene ben nascosta ma senza i quali la macchina dello show crollerebbe su sé stessa.

“Ringrazio ogni singola persona che lavora dietro quel programma per aver creduto in me e per avermi dato la possibilità di vivere questa esperienza che a parole non si può spiegare. Porto tutto e tutti nel cuore per la delicatezza, la passione e la pazienza che mettete in quello che fate con il fine di farci sentire a casa e totalmente liberi di essere chi siamo senza farci sentire mai sbagliati”.

Le reazioni sulla rottura con Gianluca Costantino

Dopo l’addio lampo a Gianluca Costantino, il pubblico è entrato in modalità detective, cercando di decifrare il giallo sentimentale del momento. Francesca, dal canto suo, ha voluto mettere i puntini sulle “i”.

“Forse il mio percorso non sarà arrivato a tutti, ma io sono fiera di essere stata me: imperfetta, a volte scomposta, un po’ pignola, ma sempre VERA, fedele a chi sono, ai miei valori e alle mie emozioni. Oggi mi sento ancora più consapevole della donna che sono e che voglio essere”.

Un gesto inatteso scuote il pubblico

La puntata della scelta è stata registrata due settimane prima della messa in onda, ma il grande amore tra Francesca e Gianluca è durato meno.

Ma ecco il colpo di scena: proprio quando il sipario sembrava calato senza rimpianti, Francesca ha deciso di rianimare la suspense con un gesto inatteso. Gianluca ha scritto, anche lui, un post di ringraziamento. Lei ha piazzato un like e boom, i due hanno ricominciato a seguirsi. Gioco di strategia o nostalgia post-reality? Probabilmente erano solo amici, come suggerisce Alessandro Rosica, esperto di gossip.