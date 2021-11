Francesca Fagnani alle Iene, chi è e cosa fa

Una penna di punta del giornalismo italiano: Francesca Fagnani a Le Iene è una delle conduttrici scelte per offrire al pubblico un punto di vista sempre diverso, fresco e originale. Un taglio che ha convinto, e che abbiamo avuto modo di apprezzare nel corso delle puntate. In quella prevista per il 30 novembre, si prevede di trattare vicende di un certo peso, come quello che è accaduto a Greta Beccaglia. La Fagnani è la conduttrice della puntata insieme a Nicola Savino e la Gialappa’s Band.

Chi è e cosa fa Francesca Fagnani

Nata a Roma il 25 novembre del 1978, lavora come giornalista e conduttrice televisiva. Ha iniziato i suoi studi all’Università La Sapienza di Roma, dove si è laureata in Lettere, conseguendo poi un dottorato in filologia dantesca. Tra i suoi primi lavori non si può non menzionare quello in Rai nel 2001 nella sede distaccata di New York.

Sebbene nel 2021 sia diventata una tra le conduttrici de Le Iene, rimane famoso e iconico (oltre che fisso) il suo ruolo di conduttrice e autrice della trasmissione Belve sin dal 2018, dove è stata prima sul Nove e successivamente in Rai 2 dal 2021. Oltre alla conduzione del programma di Italia 1, dal 2019 è opinionista a Non è l’Arena e Quarta Repubblica.

La vita sentimentale di Francesca Fagnani è spesso finita al centro del chiacchiericcio in rosa: è la compagna di Enrico Mentana da svariati anni. Pare che la frequentazione tra i due sia iniziata ben prima del divorzio di Mentana dalla moglie: attualmente, la Fagnani è in ottimi rapporti con i figli del fidanzato, Stefano, Vittoria, Alice e Giulio.

Francesca Fagnani a Le Iene: anticipazioni della puntata del 30 novembre

“Sono fan di questo programma da sempre perché unisce due mie grandi passioni: le inchieste e il cazzeggio. È diverso da tutto e da tutti. Sono onorata di entrare in questo studio, con Nicola e la Gialappa’s, preceduta da tante ragazze così determinate. Sarò al servizio del programma, tanto felice quanto preoccupata da quei ragazzacci!”

Nella puntata del 30 novembre de Le Iene si ha modo di vedere la giornalista Francesca Fagnani al fianco di Nicola Savino e la Gialappa’s Band. I servizi proposti agli spettatori sono molto diversi, e come sempre rispecchiano le vicende attuali: Alice Martinelli incontra il “palpeggiatore” di Greta Beccaglia, un episodio a dir poco gravissimo che ha tenuto banco nell’ultimo periodo e che ha sollevato una delle polemiche su cui più dovremmo riflettere, ovvero quel “non te la prendere” che non è passato inosservato. Per fortuna. Siamo certe che Francesca sarà impeccabile nella veste di conduttrice e che saprà essere all’altezza della situazione.