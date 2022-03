Frammenti di lei, 5 motivi per vedere la serie thriller di Netflix con Toni Collette

Un bestseller scritto da una delle penne più talentuose del panorama internazionale, un’attrice straordinaria, una storia che promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso: a partire da oggi 4 marzo su Netflix arriva Frammenti di lei, serie thriller (tratta dall’omonimo romanzo di Karin Slaughter) in otto episodi che scaveranno nell’oscuro passato di una donna. Le ragioni per segnarsi in agenda questa serie sono tantissime, ma eccone cinque.

Karin Slaughter, l’autrice del romanzo

Leggere un romanzo di Karin Slaughter significa immergersi nei meandri più oscuri della mente umana, nelle sue storie il male toglie il respiro, i segreti sono celati benissimo e i colpi di scena arricchiscono il racconto e tengono sempre all’erta i lettori. Così è anche Frammenti di lei, un thriller al femminile che racconta del rapporto tra madre e figlia e dei segreti che nasconde la prima. La serie Netflix è l’adattamento di questo romanzo che mostra come quel rapporto, che sembra basato sulla conoscenza profonda e reciproca, si rivelerà invece pieno di segreti. Karin Slaughter è una maestra nel tessere trame avvincenti, intricate e accattivanti. Ottimi presupposti per un adattamento di successo.

La trama di Frammenti di lei

La trama di Frammenti di lei è avvincente e intrisa di colpi di svena. Protagoniste sono due donne: Andy e la madre Laura. Ed è quando la prima compie 31 anni e le due escono per pranzo, che la loro esistenza cambierà per sempre. Una vita tranquilla la loro, che scorre senza grandi emozioni in una piccola cittadina della Georgia. Andy lavora alla centrale del 911, la madre come logopedista. Fino al pranzo fuori quando, un evento inaspettato e violento, mostra un lato di Laura che Andy non conosceva. E che piano piano porterà alla luce gli aspetti oscuri e nascosti della sua famiglia. Il percorso che intraprenderà la figlia attraverso gli Stati Uniti sarà pieno di insidie e dolore.

Il cast della serie

Un altro ottimo motivo per vedere Frammenti di lei su Netflix è il cast della serie. A partire da una strepitosa Toni Collette, attrice ma anche cantante, che ha interpretato pellicole indimenticabili. La sua filmografia è molto ricca: la si può ricordare, ad esempio, in Emma con Gwyneth Paltrow, Velvet Goldmine con Ewan McGregor, Il sesto senso con Bruce Willis (per la sua interpretazione viene candidata al Premio Oscar come migliore attrice non protagonista) e Little Miss Sunshine. Nel suo curriculum non mancano esperienze in progetti televisivi: tra tutti è stata indimenticabile in United State of Tara. Se Toni Collette in Frammenti di lei interpreta la madre Laura, il ruolo della figlia Andy è di Bella Heathcote, vista ad esempio in Cinquanta sfumature di nero e nella serie Bloom. Completano il cast Jessica Barden, Joe Dempsie, Omari Hardwick, Jacob Scipio, David Wenham, Gil Birmingham, Aaron Jeffery.

Frammenti di lei, produzione

La casa di produzione di Frammenti di lei negli ultimi anni ha dato vita a progetti di grande successo. Si tratta infatti della Made Up Stories di Bruna Papandrea, tra i lavori che ha avuto il pregio di lanciare alcune delle serie di maggiore successo degli ultimi anni come Big Little Lies e The Undoing. Una premessa che potrebbe farci immaginare che anche questo progetto Netflix tratto dal romanzo di Karin Slaughetr potrà ottenere lo stesso consenso.

Il trailer e i segreti di una madre

Il trailer della serie ci offre già qualche anticipazione sui misteri e i colpi di scena che caratterizzano Frammenti di lei. Il tema centrale è quanto si pensa di conoscere una persona alla quale si vuole bene: Andy immagina di sapere ogni cosa della madre fino a quando un evento sconvolgerà tutta la sua vita e la porterà a capire che ci sono segreti da svelare, che la porteranno a intraprendere un viaggio alla scoperta della propria madre e di tutte le verità che nasconde.