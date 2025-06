Fiorello a La Pennicanza chiama in diretta Carlo Conti: “Fai uno spot per Amadeus”

Fiorello torna Radio2 Radio Show – La Pennicanza. Nella puntata di oggi 4 giugno è stato grande protagonista Carlo Conti che ha supportato Amadeus con uno spot a Like a Star. Ma ampio spazio è stato dato anche alla notizia di Inzaghi che lascia l’Inter e l’imitazione dello showman è da sbellicarsi.

Conto alla rovescia per La Pennicanza che a fine settimana chiude i battenti, con grande delusione dei fan che hanno aspettato tanto il ritorno di Fiorello e Fabrizio Biggio dopo la fine di Viva Rai2. Ma anche se breve, la trasmissione radiofonica è stata un grandissimo successo.

Fiorello chiama in diretta Carlo Conti: “Aiuta Amadeus”

Nella puntata di oggi, 4 giugno, Fiorello chiama Carlo Conti e gli chiede un aiutino per Amadeus. Fiorello parte da una dichiarazione precedente del conduttore: “Cambiando azienda avrei guadagnato di più, ma sto bene in Rai”. “E’ un vero aziendalista – commenta ironizzando lo showman -. Pensate che ha tatuato ‘Roberto’ su una spalla e ‘Sergio’ sull’altra!”. Scatta così la chiamata in diretta e a Fiorello viene un’idea: “Puoi fare uno spot per il programma di Amadeus sul NOVE?”.

Conti accetta: “Stasera sul NOVE, Like a Star con Amadeus. Una serata tale e quale a tante altre? No, molto meglio!”. E lo showman applaude divertito.

Fiorello imita Simone Inzaghi

Se l’inizio della puntata è tutto per Conte ed Amadeus, a conclusione non poteva mancare l’imitazione del giorno. Il personaggio del momento non poteva che essere Simone Inzaghi, l’ormai ex allenatore dell’Inter.

Il 3 giugno Fiorello aveva fatto sfracelli con l’imitazione di Maria De Filippi, un suo classico cavallo di battaglia con cui si era esibito anche al Festival di Sanremo con tanto di parrucca bionda. “Mai vista tanta genialità in vita mia😂😂😂😂 sono 2 folli…. Fantastici😂😂😂😂😂”, qualcuno commenta su Instagram. E altri replicano: “Geniale ma faccio i complimenti anche alla “spalla” Biggio perché non è facile stare dietro a un tornado come Ciuri”.

Tra un complimento e una risata, ecco l’imitazione che Fiorello fa di Simone Inzaghi: “È vero, lascio l’Inter, vado in Arabia. In che squadra? Non lo so, è tutto scritto in arabo… Il contratto? Ci ho capito poco, ma i numeri almeno erano in italiano. Me ne vado triste… ma contando quei soldi, tra le lacrime, ho pensato… ‘spiaze’”.

Fiorello commenta pungente l’incontro tra Macron e Meloni

Non manca anche un po’ di politica a La Pennicanza. Fiorello commenta l’incontro tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, dopo lo schiaffo che il Presidente francese si è preso in mondo visione da sua moglie Brigitte.

Va dunque in scena la gag di Fiorello su Macron-Meloni: “Sguardi intensi, complicità… Brigitte si sta proprio ribaltando all’Eliseo! Quattro ore di incontro, sembrava Temptation Island: hanno fatto anche il falò”. Non è mancata l’ironia vaticana: “Adoro questo Papa, ha la faccia buona, ma è sempre indaffarato! Oggi è arrivato in ritardo a un’udienza. Lancio un’idea: il Papa di cortesia, come l’auto dal meccanico. Prendete un manager che vi organizzi tutto: le serate, le convention…”.