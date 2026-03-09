Fiorello a La Pennicanza, Sal Da Vinci conteso. “Vi prenderemo a randellate”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fiorello e Fabrizio Biggio iniziano una nuova settimana de La Pennicanza con la puntata di lunedì 9 marzo. Ancora non si placano le polemiche ironiche sul Festival di Sanremo e grande protagonista è il suo vincitore, Sal Da Vinci, conteso tra la Rai e il finto Pier Silvio Berlusconi che mette in atto una controprogrammazione strategica per battere Carlo Conti e la tv di Stato. Ma come sempre gli argomenti della giornata sono vari.

Fiorello, il siparietto sul referendum

Fiorello apre con un commento scherzoso sul referendum: “Ho visto molti attori italiani esporsi per il No. Abbiamo bisogno anche di qualche attore per il Sì!”. Lo showman così si rivolge a Biggio, fresco di ruolo in una fiction: “Visto che ora anche tu sei attore… devi interpretare un attore che vota Sì al referendum!”. Biggio acconsente, recita il breve spot e subito scatta la gag: “Sei già su tutti i giornali! C’è stata una svolta a favore del no, sondaggi in calo per il sì!”, ironizza.

Fiorello, l’intervento del finto Presidente Mattarella sull’Italia del rugby

Spazio poi allo sport con l’impresa dell’Italia del rugby: “Abbiamo battuto l’Inghilterra!”. Esulta anche a ‘telefono’ il solito, surreale, Presidente Mattarella: “Sono felicissimo, ma tutto il mio entusiasmo si spegnerà a breve, quando li dovrò ricevere al Quirinale! Li voglio sporchi di fango, faremo insieme il quarto tempo: ho già ordinato 15 pinte di birra e mi sto allenando a fare il pacchetto di mischia con i corazzieri! Il primo ministro inglese mi ha fatto i complimenti… io però non ho resistito e gli ho cantato in faccia ‘siamo noi, i migliori dell’Europa siamo noi!’”.

Fiorello, la strategia del finto Pier Silvio Berlusconi

Non manca un’incursione nel mondo della tv, perché in studio arriva un messaggio di un (fake) Pier Silvio Berlusconi scatenato su Sanremo Top: “Faranno anche una seconda puntata? Noi – la grande famiglia Mediaset – per omaggiare il grande momento di gloria di Sal Da Vinci trasmetteremo il suo concerto proprio sabato, in controprogrammazione… vi daremo una randellata che neanche vi immaginate! Consiglio a Sanremo Top di cambiare nome in… Sanremo Flop!”.

Fiorello, tra Favino e Sinner

Poi il momento meta-televisivo dedicato proprio a Biggio, ieri protagonista su Rai1 in un momento di commozione a “Da noi… a ruota libera”. Non poteva mancare l’ironia di Fiorello: “La tua storia ha colpito talmente tanto che sei stato interpretato da uno dei più grandi attori italiani: Pierfrancesco Favino!”. E così, lo showman manda in onda una clip esilarante di Favino che ‘interpreta’ un Biggio commosso durante l’intervista.

Infine, la gag dedicata al tennis. Fiorello parte da una foto virale di Jannik Sinner all’uscita di un supermercato con un pacco di carta igienica. A spiegare il mistero interviene il fratello Mark: “La carta igienica era per me, mi sono preso un virus intestinale! Ora dobbiamo iniziare a lavorare… stiamo facendo pubblicità!”. E – tra uno spot surreale e l’altro – Mark saluta: “Ora andiamo, purtroppo dobbiamo anche giocare un po’ a tennis…”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza martedì 10 marzo alle 13.45 su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre.