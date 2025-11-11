Fiorello pungente a La Pennicanza, non risparmia nemmeno lui: “Ho provato a cambiare canale”

Fiorello scatenato a "La Pennicanza". Prima se la prende ironicamente con Sarkozy e i fermenti lattici e poi punge Carlo Conti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello e Fabrizio Biggio a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto la seconda puntata della settimana de La Pennicanza. Nessuno viene risparmiato dalla loro ironia pungente, in studio sono scatenati.

Nella puntata dell’11 novembre i toni si alzano. E non poteva che essere così dato che il giorno prima Fiorello e Biggio hanno voluto ricordare Peppe Vessicchio, scomparso nel weekend a soli 69 anni.

Fiorello ironizza tra fermenti lattici e Sarkozy

La Pennicanza si è aperta con l’ironia internazionale: “Sarkozy è uscito di galera dopo aver mangiato solo yogurt. Quando hanno aperto le porte, prima sono usciti i fermenti lattici… e poi lui!”, ha scherzato Fiorello, scatenando le prime risate della diretta.

A La Pennicanza succede di tutto

Ampio spazio alle telefonate dell’Ufficio Reclami Rai. Camilla, 7 anni da Roma Nord: “Della Rai mi piace tutto, soprattutto Rai Yoyo… Ma Dodò dell’Albero Azzurro non ha più tanta voglia. È possibile che nell’ultima puntata l’abbia visto con una sigaretta?”. Segue Cinzia, 84 anni da Livorno: “Ho visto il finale di Makari 4, ma senza 1,2,3 non si capisce nulla! E tutte le donne vogliono limonare Saverio… se ci fosse stato Lino Guanciale sarebbe stato meglio… non è che avete il suo numero?”

Immancabile il collegamento surreale con il ‘Delfino Mimmo, il delfino che ama Venezia’, protagonista di un articolo del Corriere della Sera: “Noi, come sempre, riusciamo a collegarci con chiunque… anche con lui!” imitandone la voce: “Ho il naso a punta, non riesco ad avvicinare la cornetta! Accento napoletano? Ma quando mai! Sono di Marina di Varcaturo! A Venezia? Malissimo! Ho perso tutto al casinò… prendo il vaporetto, mica nuoto!”.

Fiorello, frecciatina a Carlo Conti

Non poteva mancare uno spazio dedicato a Carlo Conti, visto che su Rai2 in seconda serata, dopo il tennis, viene trasmesso Sanremo Giovani 2026.

Fiorello scherza: “Ho visto Carlo Conti girare per via Asiago: gli ho puntato il telecomando per cambiare canale… ma niente, era vero! E guarda chi c’è qui: Gianluca Gazzoli! Stasera parte Sanremo Giovani, in diretta su Rai2 subito dopo il tennis. Il livello? Altissimo. Oggi i ragazzi arrivano già consapevoli, preparatissimi, basta guardare i videoclip su RaiPlay!”.

Fiorello e il messaggio al buio

Infine, Fiorello riceve un messaggio da Pier Silvio Berlusconi e decide di farlo sentire al pubblico senza averlo ascoltato prima: “Lo mando così al buio”. Il presidente celebra con tutti gli onori: “State facendo qualcosa di straordinario. Un altro piccolo tassello che io definire un miracolo ogni giorno. Ragazzi la qualità raggiunta è senza precedenti”. In studio ci si comincia a montare la testa. Ma c’è un ma, perché tutti questi complimenti non sono per Fiorello e Biggio.

La Pennicanza va in onda da lunedì a venerdì su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terreste, dalle 13.45 alle 14.30.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!