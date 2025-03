Fiorella Mannoia, magnetica a Da noi… a ruota libera: “Sono ancora una ragazzina impertinente”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Ufficio stampa Francesca Fialdini Francesca Fialdini e Fiorella Mannoia a "Da noi... a ruota libera"

Ospite a Da noi… a ruota libera, il salotto domenicale di Francesca Fialdini, Fiorella Mannoia si è raccontata a tutto tondo: “Non ho mai contato i miei tour,” ha confidato la cantante, “di concerti ne ho fatti migliaia. Esibirmi con l’orchestra sinfonica è un’esperienza unica. È un’emozione straordinaria, è come se l’orchestra e io respirassimo all’unisono. Non riesco a immaginare il mio lavoro senza il pubblico”.

Fiorella Mannoia si racconta a Da noi… a ruota libera

Fiorella Mannoia arriva in studio da Francesca Fialdini con un look casual chic, com’è nel suo stile. Giacca nera, t-shirt con scollo a V, pantaloni a palazzo verde scurissimo e le immancabili sneaker bianche ai piedi, Fiorella ha classe da vendere, sia nell’immagine sia e soprattutto per la profondità delle sue parole. La Mannoia è un’ospite vincente di Da noi… a ruota libera.

Fiorella Mannoia, dalla foto della sua infanzia all’amore

Rivedendo una foto della sua infanzia, la cantante ha sorriso: “Sono ancora una ragazzina impertinente! Da piccola, con mia madre, avevo sempre l’ultima parola. Disobbedire fa parte della natura umana, ed è proprio grazie ai disobbedienti che l’umanità è riuscita a progredire.”

Poi ha aggiunto un consiglio alla bambina che è stata: “Le direi di stare attenta alle manipolazioni, perché noi donne ne siamo spesso vittime. E le raccomanderei di essere sempre coerente: tu sei quello che fai e fai quello che sei”. Un’affermazione che fa riflettere sulla condizione femminile, tema molto caro alla Mannoia che da sempre è in prima linea nella difesa dei diritti delle donne, battendosi contro la violenza di genere. Da qui il progetto, nato nel 2022, Una. Nessuna. Centomila che porta avanti insieme ad amici e colleghi e ha lo scopo di raccogliere fondi per aiutare le donne vittime di abusi.

Mannoia ha condiviso anche la sua visione sull’amore: “C’è sempre tempo per innamorarsi, ma bisogna lasciare andare gli amori perduti. Ciò che conta davvero è amare nel presente. Nella vita si cade e ci si rialza: col tempo si impara a vivere e ad accettare gli errori di valutazione”

Infine, Mannoia ha ricordato l’eredità preziosa ricevuta da suo padre: “Era un uomo molto ironico e l’ironia ‘ti salva la vita’, come canto in uno dei miei brani”.

Da noi… a ruota libera, puntata del 23 marzo: un successo negli ascolti tv

Anche grazie a Fiorella Mannoia, e naturalmente agli altri ospiti di Francesca Fialdini, la puntata del 23 marzo di Da noi… a ruota libera ha siglato un altro successo negli ascolti tv, incollando al piccolo schermo 1.742.000 spettatori ottenendo il 15.1% di share. Il prossimo appuntamento è per domenica 30 marzo, sempre su Rai 1, dopo Domenica In.