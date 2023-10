Fonte: IPA Monica Bellucci

Era il 1956. Anna Magnani è assediata dai fotografi e si gira verso di loro, con un sorriso così naturale da diventare iconico. La foto tratta dalla conferenza stampa de La rosa tatuata di Daniel Mann e immortala la prima donna italiana a ricevere un premio Oscar. Lei, la voce e l’anima di Roma, è l’immagine ufficiale della Festa del Cinema 2023 che – quest’anno – si allunga di un giorno e presenta un fittissimo programma a vocazione femminile. Non solo Anna Magnani ma anche Isabella Rossellini e tantissime donne al debutto alla regia: tra queste, anche Kasia Smutniak, Margherita Buy e Giovanna Mezzogiorno.

Il programma della Festa del Cinema

Il calendario è davvero ricchissimo, soprattutto dopo il riconoscimento internazionale ottenuto nel 2022 come Festival Competitivo dalla FIAPF (Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films). Da qui, la decisione di allungare la manifestazione aggiungendo una giornata di proiezioni e trasformandola in una kermesse da 10 giorni, dal 18 ottobre al 29 ottobre, proprio come le grandi manifestazioni estere quali, ad esempio, il Festival di Cannes.

Si tratta così di una vera e propria festa metropolitana, com’è stata giustamente definita, che parte dall’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ancora il cuore della Festa con proiezioni, incontri, eventi, per poi spostarsi verso la Casa del Cinema, MAXXI, Cinema Giulio Cesare, Teatro Palladium, Cinema Atlantic, Ferrero Cinema Adriano e Nuovo Cinema Aquila. La direzione artistica è di Paola Malanga, con la produzione della Fondazione Cinema per Roma presieduta da Gianluca Farinelli con la direzione generale di Francesca Via.

Come di consueto, il viale che porta alla Cavea ospita il red carpet. È qui che sfilano i super ospiti ed è qui che sfoggiano i loro look per la première, proprio sopra il tappeto rosso di feltro Pantone 485C lungo 60 metri. Una bella differenza con quello che viene montato per la Mostra del Cinema di Venezia, che è molto più pesante, sebbene anche questo richieda lunghi tempi di allestimento: per posizionarlo ci vogliono almeno 4 giorni.

I film da vedere

Oltre al concorso, Progressive Cinema, con 18 film in gara, il programma si compone anche di due sezioni non competitive: Freestyle, dedicato ai titoli di formato e allo stile libero e Grand Public, girati per il grande pubblico. Si aggiungono poi le sezioni Proiezioni Speciali e Best of 2o23, nelle quali vengono proiettate le migliori pellicole dell’anno mentre Storia del Cinema ospita i grandi capolavori restaurati.

Progressive Cinema

Film di apertura C’È ANCORA DOMANI di Paola Cortellesi, Italia, 2023, 118’

UN AMOR di Isabel Coixet, Spagna, 2023, 128’

ASHIL (ACHILLES) di Farhad Delaram, Iran, Germania, Francia, 2023, 116’

AVANT QUE LES FLAMMES NE S’ETEIGNENT (AFTER THE FIRE) di Mehdi Fikri, Francia, 2023, 96’

BLACK BOX di Asli Özge, Germania, Belgio, 2023, 120’

COMME UN FILS (LIKE A SON) di Nicolas Boukhrief, Francia, 2023, 105’

EN DAG KOMMER ALLT DET HÄR BLI DITT (ONE DAY ALL THIS WILL BE YOURS) di Andreas Öhman, Svezia, 2023, 105’

LA ERECCION DE TORIBIO BARDELLI (THE ERECTION OF TORIBIO BARDELLI) di Adrián Saba, Perù, Brasile, 2023, 82’

FREMONT di Babak Jalali, Stati Uniti, 2023, 88’

HOLIDAY di Edoardo Gabbriellini, Italia, 2023, 102’

HYPNOSEN (THE HYPNOSIS) di Ernst De Geer, Svezia, Norvegia, Francia, 2023, 98’

MI FANNO MALE I CAPELLI di Roberta Torre, Italia, 2023, 83’

THE MONK AND THE GUN di Pawo Choyning Dorji, Bhutan, Stati Uniti, Francia, Taiwan, 2023, 107’

PEDÁGIO (TOLL) di Carolina Markowicz, Brasile, Portogallo, 2023, 101’

PELURI – KUOLEMA ON ELÄVIEN ONGELMA (LA MORTE È UN PROBLEMA DEI VIVI)

di Teemu Nikki, Finlandia, Italia, 2023, 97’

UN SILENCE (A SILENCE) di Joachim Lafosse, Belgio, Francia, Lussemburgo, 2023, 100’

SWEET SUE di Leo Leigh, Regno Unito, 2023, 97’

UROTCITE NA BLAGA (BLAGA’S LESSONS) di Stephan Komandarev, Bulgaria, Germania, 2023, 114’

Freestyle

ACCATTAROMA di Daniele Costantini, Italia, 2023, 85’

DISPARARON AL PIANISTA (THEY SHOT THE PIANO PLAYER) di Fernando Trueba, Javier Mariscal, Spagna, Francia, 2023, 103’

GLI IMMORTALI di Anne-Riitta Ciccone, Italia, 2023, 128’

JE’VIDA di Katja Gauriloff, Finlandia, 2023, 99’

MOTHER, COUCH di Niclas Larsson, Stati Uniti, Danimarca, Svezia, 2023, 96’

THE PERSIAN VERSION di Maryam Keshavarz, Stati Uniti, 2023, 107’

À LA RECHERCHE di Giulio Base, Italia, 2023, 90’

SEGNALI DI VITA di Leandro Picarella, Italia, Svizzera, 2023, 106’

TROPPO AZZURRO di Filippo Barbagallo, Italia, 2023, 88’

WANTED di Fabrizio Ferraro, Italia, 2023, 90’

ALLO LA FRANCE di Floriane Devigne, Francia, Svizzera, 2023, 78’

AND THE KING SAID, WHAT A FANTASTIC MACHINE di Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck, Svezia, Danimarca, 2023, 85’

FELA, IL MIO DIO VIVENTE di Daniele Vicari, Italia, 2023, 90’

**GRANDMOTHER’S FOOTSTEPS **di Lola Peploe, Francia, 2023, 64’

IN BED WITH GONDRY di François Nemeta, Francia, 2023, 52’

JEFF KOONS. UN RITRATTO PRIVATO di Pappi Corsicato, Italia, 2023, 100’

KIM’S VIDEO di David Redmon, Ashley Sabin, Stati Uniti, 2023, 88’

NINO MIGLIORI. LA FESTA CHE ROVESCIA IL MONDO PER GIOCO di Elisabetta Sgarbi, Italia, 2023, 35’

OBSESSED WITH LIGHT di Sabine Krayenbühl, Zeva Oelbaum, Stati Uniti, Francia, Germania, 2023, 90’

LA PITTURESSA di Fabiana Sargentini, Italia, 2023, 80’

SHAKESPEA RE DI NAPOLI di Ruggero Cappuccio, Nadia Baldi, Italia, 2023, 90’

LA SOLITUDINE È QUESTA di Andrea Adriatico, Italia, 2022, 98’

TAKING VENICE di Amei Wallach, Stati Uniti, 2023, 98’

TEHACHAPI di JR, Francia, 2023, 92’

WHO TO LOVE di Giorgio Testi, Italia, 2023, 30’

Grand Public

CENTO DOMENICHE di Antonio Albanese, Italia, 2023, 94’

COTTONTAIL di Patrick Dickinson, Regno Unito, Giappone, 2023, 94’

DALL’ALTO DI UNA FREDDA TORRE di Francesco Frangipane, Italia, 2023, 90’

DIABOLIK CHI SEI? di Antonio Manetti, Marco Manetti, Italia, 2023, 124’

DREAM SCENARIO di Kristoffer Borgli, Stati Uniti, 2023, 101’

EILEEN di William Oldroyd, Stati Uniti, 2022, 97’

THE END WE START FROM di Mahalia Belo, Regno Unito, 2023, 102’

ET LA FÊTE CONTINUE! di Robert Guédiguian, Francia, Italia, 2023, 106’

FINGERNAILS di Christos Nikou, Stati Uniti, 2023, 113’

JULES di Marc Turtletaub, Stati Uniti, 2023, 87’

In coproduzione con Alice nella città KIMITACHI WA DŌ IKIRU KA (IL RAGAZZO E L’AIRONE)

di Hayao Miyazaki, Giappone, 2023, 124’

I LIMONI D’INVERNO di Caterina Carone, Italia, Polonia, 2023, 110’

NUOVO OLIMPO di Ferzan Ozpetek, Italia, 2023, 111’

PALAZZINA LAF di Michele Riondino, Italia, 2022, 99’

THE PERFORMANCE di Shira Piven, Stati Uniti, 2023, 112’

THE ROYAL HOTEL di Kitty Green, Australia, 2023, 91’

SALTBURN di Emerald Fennell, Regno Unito, 2023, 127’

SECOND TOUR di Albert Dupontel, Francia, 2023, 97’

TE L’AVEVO DETTO di Ginevra Elkann, Italia, 2023, 100’

VOLARE di Margherita Buy, Italia, 2023, 100’

WIDOW CLICQUOT di Thomas Napper, Francia, Regno Unito, 2023, 89’

Best of 2023

ANATOMIE D’UNE CHUTE di Justine Triet, Francia, 2023, 150’

CATCHING FIRE: THE STORY OF ANITA PALLENBERG di Alexis Bloom, Svetlana Zill, Stati Uniti, 2023, 112’

LA CHIMERA di Alice Rohrwacher, Italia, Francia, Svizzera, 2023, 134’

EUREKA di Lisandro Alonso, Francia, Argentina, Germania, Portogallo, Messico, 2023, 146’

FIREBRAND di Karim Aïnouz, Regno Unito, 2023, 120’

KISS THE FUTURE di Nenad Čičin-Šain, Stati Uniti, Irlanda, 2023, 103’

ORLANDO, MA BIOGRAPHIE POLITIQUE di Paul B. Preciado, Francia, 2023, 98’

LA PASSION DE DODIN BOUFFANT (THE POT AU FEU) di Tràn Anh Hùng, Francia, 2023, 134’

PAST LIVES di Celine Song, Stati Uniti, 2022, 106’

THE ZONE OF INTEREST di Jonathan Glazer, Stati Uniti, Regno Unito, Polonia, 2023, 106’

Gli ospiti: omaggio di Monica Bellucci a Maria Callas

Tantissimi gli ospiti, attesi e non ancora annunciati, della Festa del Cinema di Roma. Tra questi c’è sicuramente il regista Gianfranco Rosi, che partecipa nella sezione intitolata Absolute Beginners, nel quale vengono presentati gli esordi di autori di grande fama. Lui, in particolare, presenta il suo primo documentario Boatman, del 1993. E ancora, Giuseppe Tornatore con la serie inedita Il Camorrista.

Al suo esordio come regista anche Paola Cortellesi e Michele Riondino, che presenta Palazzina Laf con Elio Germano e Vanessa Scalera, a cui si aggiunge il debutto di Margherita Buy alla regia con una commedia basata sull’ansia. Giovanna Mezzogiorno partecipa invece con un corto incentrato sul tema del body shaming, tema delicato che la tocca personalmente.

Tra gli ospiti compare anche Paul Preciado, scrittore e filosofo spagnolo, e ancora Emma Dante, Andrée Ruth Shammah, che racconta i 50 anni del Franco Parenti di Milano. Si celebrano inoltre i 100 anni dalla nascita di Maria Callas, con uno spettacolo ideato da Monica Bellucci, anche protagonista della terza puntata del film Diabolik, con Miriam Leone, che interpreta il ruolo di Eva Kant. Trudie Styler, la moglie di Sting, presenta un documentario su Napoli, mentre ampio spazio è ancora concesso alla musica in Catching Fire, dedicato ad Anita Pallenberg. Un documentario anche per Zucchero e Renato Zero, che propone il cult movie Ciao Nì completamente restaurato. E ancora, Salmo, Noyz con Dario Argento e David Stewart con Greta Scarano e i Mokadelic.