FantaSanremo, dove si trova il Bar Papalina e quando si trasferisce all’Ariston

Fonte: IPA Da “Papalina” ai gesti simbolici sul palco: i segreti del FantaSanremo

“Papalina”, saluti a zia Mara, flessioni sul palco e una quantità innumerabile di “batti il cinque” ad Amadeus: l’anno scorso i segnali del FantaSanremo hanno invaso il palco del Festival della musica italiana. E quest’anno, forse, sarà ancora peggio!

Prosegue inarrestabile il successo del FantaSanremo, il gioco di squadra che scommette sui vincitori della kermesse musicale, assegnando punti bonus proprio tramite i comportamenti più estrosi dei cantanti che si esibiscono sul palco.

FantaSanremo: gli iscritti superano i 2 milioni

Il successo del FantaSanremo non sembra intenzionato a placarsi. È delle ultime ore la notizia dello sfondamento dei 2 milioni di iscrizioni sul sito web del gioco. “Siamo contentissimi – ha esultato ai microfoni dell’agenzia stampa Adnkronos il co-fondatore Giacomo Piccinini – e l’abbiamo raggiunto a cinque giorni dal festival, quindi c’è ancora tempo per salire e crescere”.

Con un ritmo di 130mila nuove squadre al giorno (più del doppio dell’edizione dello scorso anno) i due milioni e mezzo sono vicinissimi: “questa sarà l’edizione dei record di sempre” ha detto Piccinini.

Chi è Papalina, il bar dove tutto ebbe inizio

Tra le gag più note del celebre gioco c’è Papalina. Nome che i cantanti sono stati invitati a ripetere sul palco dell’Ariston, facendo guadagnare così ai giocatori parecchi punti bonus. Chi è Papalina è la domanda che tutta Sanremo si è fatta lo scorso anno. Oggi il mistero è svelato. Papalina è il soprannome di Nicolò Peroni, il proprietario del bar Corva a Porto Sant’Elpidio, comune di circa 25.000 abitanti nella provincia di Fermo, in Umbria. Il bar in cui tutto ebbe inizio.

Proprio sui tavoli del bar Corva affacciati sulla Piazza del Sacro Cuore del paese è iniziato, nel 2020, il fantasy-game dedicato al Festival della musica italiana. Un semplice gioco tra amici, ideato per puro divertimento, con il punteggio segnato con carta e penna, alla vecchia maniera. I partecipanti erano 47 e, in palio, c’erano un prosciutto e un salame.

Lo sbarco di Papalina a Sanremo

Lo scorso anno, è stato proprio dal bar di Papalina che i fondatori del FantaSanremo hanno tenuto le dirette social dell’account ufficiale del gioco, ogni serata del Festival, rigorosamente durante la pubblicità. Quest’anno, però, Papalina potrebbe trovarsi molto più vicino all’Ariston.

Al Comune della città dei fiori non è sfuggito il successo senza precedenti del gioco, che ha invitato proprio Papalina a trasferire il bar nella città di Sanremo, per ricreare al Palafiori il clima scanzonato della piazzetta umbra. Il barista non ha ancora annunciato il trasferimento, ma tra i bonus del gioco, quest’anno, ce n’è uno che sembra proprio indicare lo sbarco a Sanremo del bar Corva: guadagnerà 25 punti, infatti, l’artista che lascerà un caffè sospesa da Papalina per un altro concorrente in gara.

Anche gli artisti partecipano al FantaSanremo

Lo scorso anno, persino Amadeus aveva sostenuto il FantaSanremo, mettendo a tacere le critiche sull’invadenza delle dinamiche del gioco sul palco e evidenziando, al contrario, la capacità dell’iniziativa di avvicinare anche i più giovani alla kermesse musicale.

Quest’anno, tra i fan più sfegatati del fantasy-game c’è Emma Marrone, che nel 2021 era stata l’artista in gara a guadagnare più punti. A suo nome, la cantante ha aperto la lega intitolata “La gloria eterna”, che conta 16mila squadre iscritte. A capitanare il suo team, Emma ha eletto il duo Colapesce e Dimartino, scegliendo di tifare per il grande ritorno di Paola e Chiara e per alcuni tra i nomi più giovani del Festival: Gianmaria, Colla Zio e Tananai.