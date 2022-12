Dai Ricchi e Poveri a Paola e Chiara: i Sanremo di Amadeus nel segno delle reunion  

Dal 2020 il Festival di Sanremo è monopolizzato dal carisma di Amadeus, conduttore e anche direttore artistico. Ha rivoluzionato il modo di intendere la kermesse, l’ha riportata ad ascolti che non si registravano da anni e, soprattutto, si è giocato la carta delle reunion. Dai Ricchi e Poveri al colpaccio Paola e Chiara, ecco tutti gli artisti che, grazie alle sue giuste intuizioni, si sono ritrovati o si ritroveranno sul palco dell’Ariston per scrivere nuove pagine di storia della musica italiana.

Amadeus “campione” di reunion: i Ricchi e Poveri a “Sanremo 2020”

I Festival di Sanremo guidati da Amadeus si stanno rivelando, anno dopo anno, vincenti sotto numerosi punti di vista. Gli ascolti stellari, l’appeal che ha saputo conquistare sui social e non solo e, ovviamente, i grandi colpi messi a segno edizione dopo edizione. Il 2020 è il primo anno in cui “Ama” ha vestito i panni di conduttore e direttore artistico della kermesse e, già dal 2020, ha subito dato prova delle sue capacità riportando all’Ariston i Ricchi e Poveri.

La formazione, oggi orfana dell’indimenticabile Franco Gatti, ha regalato ai fan una reunion stellare il 5 febbraio 2020. Un’ospitata che ha riscritto la loro storia con il Festival (che vinsero nel 1985 con Se m’innamoro) e più in generale con la musica italiana. Dopo gli anni segnati dall’abbandono di Marina Occhiena e Franco Gatti, il gruppo si è riunito e ha dato vita a uno show con i fiocchi. Che sarà, Sarà perché ti amo, Mamma Maria, La prima cosa bella e non solo: i Ricchi e Poveri si sono ripresi la scena della musica italiana conquistando l’Ariston e mandando in visibilio la platea. La reunion, fortemente voluta da Amadeus, è stata un grande successo.

Al Bano e Romina Power, il ritorno all’Ariston nel 2020

Nella stessa edizione che ha sancito la reunion dei Ricchi e Poveri, all’Ariston si sono esibiti, dopo anni di nuovo insieme, anche Al Bano e Romina Power. La coppia ha preso parte al Festival di Sanremo 2020 in qualità di ospite, proponendo un medley dei più celebri successi e interpretando il nuovo singolo Raccogli l’attimo. A differenza dei Ricchi e Poveri, il celebre duo canoro della musica italiana aveva già vissuto una reunion, dopo gli anni dello scioglimento.

Nel 2013, infatti, Al Bano e Romina Power tornarono a cantare insieme per la prima volta dopo 16 anni dalla loro ultima esibizione. Due anni dopo, nel 2015, spazio all’attesa reunion sul palco dell’Ariston. Ma la loro storia con il Festival è stata riscritta anche nel 2020, con l’invito di Amadeus e il duo che è ritornato nuovamente a cantare nell’Olimpo della musica italiana. Trattasi di un vero e proprio colpaccio: il conduttore ha strappato il sì ai due cantanti, che hanno riproposto live il meglio della loro discografia.

“Sanremo 2023”, le reunion di Paola e Chiara e degli Articolo 31

Dal 2020 al 2023, dal passato all’imminente futuro: Amadeus, anche per la nuova edizione del Festival di Sanremo in programma dal 7 all’11 febbraio, ha pensato davvero in grande. E, anche in questo caso, saranno le reunion a dominare la scena. Non tanto quelle degli ospiti che si susseguiranno di serata in serata sul palco dell’Ariston, ma quelle dei concorrenti in gara. Tra i Big, infatti, ritroviamo Paola e Chiara dopo lunghi anni di assenza dalla scena musicale.

Icona della pop dance degli anni d’oro del Festivalbar e Un disco per l’estate, il duo canoro tutto al femminile torna all’Ariston 18 anni dopo l’ultima partecipazione. Il titolo del brano che porteranno in gara, Furore, sembra rievocare lo spirito danzereccio delle hit Vamos a Bailar e Festival. E, proprio il Festival, sarà per loro un’occasione di rilancio. Così come per gli Articolo 31: J-Ax e DJ Jad tornano nella scena musicale 17 anni dopo lo scioglimento, e lo fanno per la prima volta nella storica kermesse sanremese con il brano Un bel viaggio.

Cresce a dismisura l’appeal sul Festival e, grazie all’operazione nostalgia avviata da Amadeus nel 2020, le famiglie si riuniscono davanti alla tv in un continuo confronto intergenerazionale. Il successo dei Sanremo di “Ama”, forse, è proprio questo: unire le generazioni e far conoscere anche ai ragazzi le grandi band che hanno lasciato un segno nella musica italiana.