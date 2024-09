Eurovision 2025, date e dove si farà

Fonte: Getty Images Angelina Mango

Con la fine dell’estate, i preparativi per le grandi manifestazioni musicali del 2025 entrano nel vivo. Oltre all’attesissimo Festival di Sanremo, che catalizzerà come ogni anno l’attenzione del pubblico italiano, anche l’Eurovision Song Contest del 2025 sta già facendo parlare di sé.

Dopo la straordinaria vittoria di Nemo nell’edizione del 2024 a Malmö, l’Eurovision torna in Svizzera per la terza volta nella sua storia. L’organizzazione ha recentemente svelato la città ospitante e le date ufficiali dell’evento. Ecco tutti i dettagli.

“Eurovision Song Contest 2025”, la Svizzera sceglie Basilea

Conclusa la 68esima edizione con il trionfo di Nemo e il suo brano The Code, l’Eurovision Song Contest si prepara a varcare nuovamente i confini svizzeri. Questa volta sarà Basilea ad accogliere l’evento musicale più seguito d’Europa. La città è stata scelta dall’Unione europea di radiodiffusione (UER/EBU), preferendola ad altre candidate come Ginevra, grazie alle sue eccellenti infrastrutture e alla capacità di ospitare grandi eventi internazionali.

Per la prima volta, il concorso si terrà nella parte di lingua tedesca della Svizzera, un’occasione unica per Basilea, che seguirà le orme di Lugano (prima città ospitante nel 1956) e Losanna (che ha accolto l’evento nel 1989). La scelta della St. Jakobshalle Arena come sede dell’Eurovision è stata accolta con entusiasmo, non solo per la sua posizione strategica, ma anche per la sua capienza e versatilità.

Reto Peritz e Moritz Stadler, i co-produttori esecutivi dell’Eurovision Song Contest 2025, hanno dichiarato: “Siamo rimasti impressionati dalla qualità delle candidature delle città! Tutte e quattro le città, e in particolare Basilea e Ginevra nella fase finale, si sono contese il titolo di ‘città ospitante’ con approcci creativi e costruttivi. Un tale impegno non è affatto scontato. Ci teniamo pertanto a ringraziare tutte le città che si sono candidate. E congratulazioni a Basilea! Non vediamo l’ora di rendere con voi l’Eurovision Song Contest un’esperienza indimenticabile per tutta la popolazione”.

La vittoria di Nemo nel 2024 ha rappresentato un momento storico per la Svizzera, riportando il Paese in cima alla classifica dell’Eurovision dopo ben 36 anni. La sua esibizione ha battuto avversari di tutto rispetto, come il croato Baby Lasagna con il suo brano Rim Tim Tagi Dim, e il duo ucraino con Teresa & Maria, che hanno conquistato rispettivamente il secondo e terzo posto. Con questa vittoria, la Svizzera ha raggiunto quota tre vittorie all’Eurovision, dopo Refrain di Lys Assia nel 1956 e Ne partez pas sans moi di Celine Dion nel 1988.

“Eurovision 2025”, le date da segnare in calendario

Per assistere all’Eurovision Song Contest 2025, dovremo attendere il mese di maggio. Le due semifinali sono fissate per martedì 13 e giovedì 15 maggio, mentre la tanto attesa finale si terrà sabato 17 maggio. L’evento sarà trasmesso in diretta dalle emittenti membri dell’EBU, e in Italia sarà possibile seguirlo sulla Rai o in streaming sul sito ufficiale dell’Eurovisione e sul canale YouTube dedicato.

Al momento, i dettagli sui conduttori delle serate e sugli artisti che rappresenteranno i vari Paesi restano avvolti nel mistero. Come da tradizione, l’artista che gareggerà per l’Italia verrà selezionato tra i partecipanti del Festival di Sanremo, quest’anno sotto la guida di Carlo Conti: come accaduto ad Angelina Mango nel 2024, il vincitore della kermesse passerà dal teatro Ariston a quello dell’ESC. Per chi desidera vivere l’esperienza dell’Eurovision dal vivo, i biglietti per le serate saranno disponibili nei prossimi mesi.