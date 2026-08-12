L’Eredità Summer, Andrea ingannato dalla Ghigliottina perde quasi 200mila euro

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IPA Marco Liorni

L’estate è sempre più calda, afosa, finanche piovosa (ma senza refrigerio). E chi non ha ancora la fortuna di poter fuggire in un posto di mare, a godere della piacevole brezza del bagnasciuga al tramonto, trova rifugio sul divano di casa, col ventilatore a fianco e la tv a fare compagnia. Prima di cena è il momento dei quiz, per tenere sveglio il cervello provato dalle temperature estreme. Continua l’avventura de L’Eredità Summer che, negli ultimi giorni, ha visto trionfare il timido – ma implacabile – Andrea. Anche ieri, il campione di Casale Monferrato è arrivato di fronte alla Ghigliottina, portando sullo schermo una sfida epica, seppur senza vittoria.

Il bottino di Andrea stroncato dalla Ghigliottina

Nella serata di martedì 11 agosto concorrenti de L’Eredità Summer sono Francesca, Noé, Marzia, Luigi e, per la seconda volta di fila, Andrea. La gara è agguerrita e, infine, ha spuntarla sono gli uomini. Il Triello ha come protagonisti Noé, Luigi e Andrea. Sono gli ultimi due a sfidarsi per accedere alla ghigliottina. Inizialmente sembra essere Luigi quello destinato a dominare ma proprio all’ultimo momento si inceppa lasciando spazio ad Andrea. Per il maestro elementare in arrivo da Casale Monferrato si tratta della seconda volta di fronte alla manche finale del quiz Rai.

Il simpatico insegnante arriva con un ragguardevole bottino di 190.000 euro, che si riduce però ad appena 47.500 nel momento che la Ghigliottina la precede, quella della scelta delle 5 parole da unire alla parola vincente a forza di logica e intuizione. I 200mila euro sfumano, ma ne restano quasi 50mila da portare a casa e Andrea Parola si impegna al massimo per riuscire a farlo.

Le parole in gioco erano “moderna”, “cultura”, “ricetta”, “Madonnina” ed “età”. Il maestro individua il termine “contemporanea” come possibile fil rouge. Ha senso, ma non è quello giusto. La parola esatta era “classica”. Peccato, Andrea perde l’occasione di tornare a casa con le tasche piene, ma non quella di rifarsi. L’arrivo alla manche finale gli assicura un posto di diritto nella puntata di questa sera, e chissà che questa non sarà per lui la volta buona.

Il vero, grande, problema de L’Eredità Summer

Marco Liorni è pacato ma professionale, le professoresse Linda Pani e Greta Zuccarello sono spigliate e simpatiche, i concorrenti – come il maestro Andrea – sono preparatissimi e alla mano… eppure L’Eredità Summer non funziona come potrebbe, o come la Rai sperava. Il quiz di Rai1 continua,, serata dopo serata, a uscir perdente dalla gara degli ascolti. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui sembra impossibile da battere. Nella serata di lunedi 10 agosto, ad esempio, la trasmissione di Lioni si è fermata al 16% di share, mentre Scotti ha superato il 28%. Si tratta di quasi il doppio degli spettatori.

È così dallo scorso 19 luglio, quando L’Eredità Summer ha preso il posto di Affari Tuoi. E se Stefano De Martino e Herbert Ballerina erano impegnati in un serrato testa a testa con il rivale del Biscione, Liorni continua a seguire senza mai riuscire, se non a superarlo, per lo meno ad avvicinarlo davvero. E c’è persino chi dice che, stando così le cose, la Rai possa optare per un ritorno anticipato del gioco dei pacchi, di cui nel frattempo è già arrivato l’esilarante trailer.