Emilia Pérez, bufera sul film: perché Karla Sofia Gascón è stata accusata di razzismo

Karla Sofia Gascón, protagonista del film "Emilia Pérez", è accusata di razzismo per alcuni tweet islamofobi pubblicati in passato. L'attrice si è già scusata e ha disattivato il suo profilo su "X"

La corsa agli Oscar del film Emilia Pérez potrebbe essere seriamente compromessa. Il musical di Jacques Audiard, candidato a ben 13 Academy Awards, si trova al centro di una polemica a causa di alcune dichiarazioni della protagonista Karla Sofia Gascón: sono infatti emersi, nelle ultime ore, dei vecchi tweet razzisti e islamofobi dell’attrice, che potrebbero seriamente pregiudicare la sua vittoria nella categoria dedicata alla Miglior interprete femminile. Gascón si è immediatamente scusata, disabilitando anche il suo profilo X.

Le accuse di razzismo a Karla Sofia Gascón

Karla Sofia Gascón, protagonista della pellicola Emilia Pérez, è entrata nella storia per essere la prima attrice trasgender a guadagnare una candidatura agli Oscar. L’ambita statuetta, tuttavia, sembra essere molto lontana: se fino a qualche giorno fa i bookmaker consideravano Gascón tra le favorite alla vittoria, le sue chance si sono notevolmente abbassate a causa di una brutta polemica che la vede protagonista. Sono infatti emersi dei tweet con contenuti razzisti e islamofobi scritti da Karla negli scorsi anni e ricondivisi da parte della stampa americana: nei post in questione, l’attrice (tra le altre cose) definiva l’Islam “un’infezione per l’umanità” e si chiedeva “Quante altre volte dovremo espellere i Mori dalla Spagna?”. Non risparmiava neppure opinioni discutibili sulla morte di George Floyd, da lei definito “un truffatore tossicodipendente”.

Travolta dalle accuse, la protagonista di Emilia Pérez ha disattivato il suo account X e diffuso con una nota stampa le sue scuse: “Mi dispiace aver causato dolore. Essendo parte di una comunità marginalizzata, conosco bene questa sofferenza”. La sensazione, tuttavia, è che non si possa riparare al danno fatto, e che ad essere compromessa non sia solo la vittoria della Gascón, ma anche quella della pellicola di cui è protagonista: con ben 13 nomination, tra cui quella per il miglior film, il musical di Jacques Audiard su un narcos che cambia sesso era finora considerato front runner assieme a The Brutalist in vista della notte delle stelle del 2 marzo a Los Angeles.

Le parole di Zoe Saldana, co-protagonista di Emilia Perez

Sulla questione, è intervenuta anche Zoe Saldana, co-protagonista di Karla Emilia Gascón in Emilia Pérez: “Sto ancora elaborando quello che è successo negli ultimi due giorni e sono triste. Non sostengo e non ho alcuna tolleranza per la retorica dispregiativa nei confronti di persone di qualsiasi gruppo. Posso solo testimoniare l’esperienza che ho avuto con ogni singolo individuo che ha fatto parte di questo film. La mia esperienza e le mie interazioni con loro sono state all’insegna dell’inclusività, della collaborazione e dell’equità razziale, culturale e di genere” ha ribadito l’attrice nel corso di una round-table a Londra.

“Mi rattrista il fatto che dobbiamo affrontare questa battuta d’arresto proprio ora. Il messaggio di questo film è così potente e il cambiamento che può apportare alle comunità che sono emarginate è importante” ha sottolineato ancora l’interprete statunitense, che nel film di Jacques Audiard interpreta la coraggiosa avvocatessa Rita, ruolo per cui è candidata come Miglior Attrice non Protagonista e che le ha già permesso di trionfare agli scorsi Golden Globe.