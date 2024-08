Cesaroni, ci sarà anche Elena Sofia Ricci? La risposta enigmatica

Fonte: Getty Images Elena Sofia Ricci e il probabile ritorno ne I Cesaroni (Photo by Daniele Venturelli)

La notizia è ormai ufficiale: I Cesaroni torneranno sul piccolo schermo con una nuova stagione, dieci anni dopo l’ultima puntata. La famiglia più amata di Roma è pronta a riappropriarsi delle serate italiane, e con essa Claudio Amendola, il volto storico di Giulio Cesaroni. Il set aprirà le porte il prossimo novembre, e gli episodi dovrebbero andare in onda nel 2025, ma già adesso l’attesa è alle stelle.

Il pubblico è curioso sul cast, e si chiede se ci sarà anche Elena Sofia Ricci. La risposta tanto attesa è arrivata, ma è criptica.

Elena Sofia Ricci: il mistero di Lucia

Elena Sofia Ricci è il volto che non passa mai di moda, un’icona del cinema e della televisione italiana. In una carriera che sembra non conoscere pause, l’attrice ha ricoperto ruoli indimenticabili, dall’intensità del teatro alla leggerezza della commedia. Ma c’è un personaggio che i fan non dimenticano, e che forse potrebbe tornare a sorprenderci: Lucia Liguori, la moglie di Giulio Cesaroni.

L’attrice, però, non ha voluto sbottonarsi troppo su un suo eventuale ritorno, lanciando solo frecciatine sibilline. “Non svelo niente”, ha detto in un’intervista a Repubblica. Parole che fanno crescere il mistero e accendono ulteriormente le speranze dei fan più accaniti. La Ricci tornerà a Garbatella o Lucia resterà un ricordo? Un gioco di suspense che alimenta la curiosità, lasciando aperta la possibilità che Lucia possa tornare a portare scompiglio nel cuore della Garbatella.

Elena Sofia Ricci sul grande schermo: l’attesa per Diamanti

Non è solo la televisione a tenere impegnata Elena Sofia Ricci. L’attrice è pronta a tornare al cinema nel nuovo film di Ferzan Ozpetek, Diamanti, in uscita nelle sale italiane il 19 dicembre. “Sui set di Ferzan andrei anche solo per un caffè,” ha dichiarato l’attrice. Diamanti si preannuncia come un progetto corale che coinvolge molte delle attrici con cui Ozpetek ha costruito nel tempo un legame profondo, come la stessa Mara Venier. Elena Sofia Ricci ha accennato a un personaggio che riguarda la sua carriera teatrale, un tocco personale che promette di essere intenso e autentico..

Claudio Amendola non molla: pronto a rivestire i panni di Giulio

È proprio Claudio Amendola, figura chiave della serie, ad aver confermato l’inizio delle riprese. A chi lo ha visto in tv di recente, non è sfuggito il suo entusiasmo nel tornare a interpretare uno dei personaggi che più ha segnato la sua carriera. Dopo dieci anni, Amendola è più che mai deciso a riportare in vita l’anima dei Cesaroni, e non lo fa certo con meno grinta di prima. Il pubblico, che lo ha seguito con affetto per sei stagioni, è pronto a vederlo ancora una volta alle prese con le sue caotiche vicende familiari.

Tra ritorni certi e volti incerti

Mentre Amendola torna con convinzione, c’è chi ha scelto di non rientrare nella mischia. Alessandra Mastronardi, indimenticabile Eva Cudicini, ha detto chiaramente “no” a qualsiasi ipotesi di ritorno. “I cicli si chiudono”, ha dichiarato l’attrice, lasciando intendere che il suo personaggio è ormai parte del passato. Dopotutto, Eva dovrebbe essere diventata nonna ormai, e per la Mastronardi, questo sarebbe un punto di non ritorno.

Max Tortora, che ha regalato momenti di pura comicità nei panni di Ezio Masetti, e Matteo Branciamore, l’iconico Marco Cesaroni, non hanno ancora sciolto le riserve sulla loro partecipazione. I fan sperano in un sì. Si riuniranno tutti per un ultimo giro sulle montagne russe della Garbatella?