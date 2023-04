Ed Sheeran canta in italiano da Fazio: “Perfect” come non l’abbiamo mai sentita

Fonte: IPA Ed Sheeran canta in italiano

Ed Sheeran canta la sua hit mondiale Perfect in italiano da Fabio Fazio, e incanta il pubblico di Che tempo che fa. Il cantautore britannico ha accennato una strofa nella nostra lingua, e questo è bastato per mandare in tilt il web, in particolare Twitter, dove in tantissimi si sono complimentati per la performance. Sheeran, nel nostro paese per promuovere il nuovo album, Subtract, in uscita il prossimo 5 maggio, si è concesso ai microfoni del programma, in una rara intervista in Italia.

Ed Sheeran canta in italiano a “Che tempo che fa”

Il cantautore britannico Ed Sheeran ha intonato, imbracciando la sua chitarra acustica, una versione esclusiva della sua hit mondiale Perfect, uno dei brani iconici della sua discografia, negli studi di Che tempo che fa. Ospite di Fabio Fazio, l’artista ha stupito il pubblico cantando anche una strofa in un italiano perfetto, lasciando tutti a bocca aperta. Il talento non è mai stato messo in dubbio, ma questa sorpresa è davvero inaspettata.

“Ballo con te, nell’oscurità – ha iniziato Ed dopo le prime strofe in inglese – stretti forte, forte, a piedi nudi noi, dentro la nostra musica, tu stasera sei perfetta per me”. Dopo il caloroso applauso del pubblico, Sheeran ha svelato un aneddoto, che lo ha portato a questa dedica speciale al nostro paese. Infatti, in passato, ha studiato la nostra lingua: “Nel corso del lookdown prendevo lezioni d’italiano tutti i giorni – ha raccontato soddisfatto – ora sono quasi due anni che non riesco, tra il tour e le bambine non ho un momento libero”.

Il cantautore, infatti, nel 2022 è diventato papà per la seconda volta: è nata Jupiter, dopo la primogenita Lyra Antarctica, che adesso ha tre anni. Un momento bellissimo ma altrettanto drammatico, dato che sua moglie, Cherry Seaborn, ha scoperto di avere un brutto male proprio durante la seconda gravidanza.

Il nuovo disco di Ed Sheeran: “Vi spiego come è nato”

Durante l’intervista con Fabio Fazio, Ed Sheeran ha presentato anche il nuovo album, Subtract, che arriverà nei negozi e su tutte le piattaforme il prossimo 5 maggio. Si tratta di un disco introspettivo: “Queste canzoni sono il frutto di tutto ciò che mi è accaduto negli ultimi anni, momenti bellissimi e momenti difficili. Ci sono voluti dieci anni per scriverle. Mia moglie ha avuto un cancro, ho perso un amico. Ho scritto canzoni cercando di metabolizzare tutto ciò. L’album parla di paura, di ansia, di depressione, di lutto“.

Il successo, infatti, non protegge dal dolore, e proprio per questo il nuovo lavoro dell’artista è un diario delle sofferenze vissute. Un disco, come spiega lui stesso, che racconta di come ha affrontato i disturbi di ansia e la sua lotta contro la depressione, aggravata da questi avvenimenti, e la cui scrittura era addirittura iniziata prima dei dischi già pubblicati. Ma ci sono anche pezzi perfetti per la radio e essere suonati in compagnia, oltre alle classiche ballate che contraddistinguono la musica e lo stile di Ed Sheeran. Oltre all’inaspettata performance acustica e in italiano di Perfect, il cantante si è esibito anche sulle note del suo ultimo pezzo Eyes Closed, che fa da apripista a questa sua nuova era musicale.