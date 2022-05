Don Matteo 13 salta e la fidanzata del Maresciallo Cecchini si sbottona

Don Matteo, i personaggi che hanno fatto la storia della fiction

Don Matteo 13 non va in onda giovedì 12 maggio. Era già stata annunciata la sua sospensione per dare spazio alla seconda semifinale dell’Eurovision 2022 (questa la scaletta della serata). Dunque, per le vicende di Don Massimo (Raoul Bova) e della Capitana (Maria Chiara Giannetta) sempre più innamorata del PM (Maurizio Lastrico bisognerà attendere). Ma intanto a raccontare di sé ci pensa Pamela Villoresi, che nella fiction è la fidanzata di Cecchini (Nino Frassica), nonché mamma della Capitana Olivieri, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Don Matteo 13, salta: quando vederlo

Sul profilo profilo Twitter di Don Matteo 13 viene dato l’annuncio della sospensione della fiction, nonostante i record di ascolti, per ragioni di palinsesto. Infatti, si sta svolgendo l’Eurovision Song Contest 2022 a Torino e proprio nel giorno di programmazione della fiction cade la seconda semifinale dopo la quale si andrà a formare l’elenco definitivo dei Paesi in gara. Per l’Italia, come noto, ci sono Mahmood e Blanco, di diritto già classificato. L’appuntamento con Don Matteo è per settimana prossima e sarà doppio, martedì 17 e giovedì 19 maggio, sempre su Rai 1, in prima serata.

Don Matteo 13: le confessioni della fidanzata di Cecchini

Nel frattempo in tv è andata una delle protagoniste della fortunatissima serie, Pamela Villoresi, una delle attrici italiane più raffinate. In Don Matteo interpreta Elisa Olivieri, mamma della Capitana e fidanzata del Maresciallo Cecchini che la mette sempre a dura prova con i suoi fraintendimenti, equivoci che creano pasticci giganteschi e pigrizie.

Pamela Villoresi si racconta a Oggi è un altro giorno

Elegantissima, si presenta nel salotto della Bortone, indossa una tunica blu lapislazzuli, degli orecchini pendenti ton sur ton che danno luminosità al viso e un rossetto rosso che le sta divinamente coi capelli biondi e corti. Anche se è nota al grande pubblico televisivo soprattutto per Don Matteo, Pamela Villoresi è da 50 anni che calca il palcoscenico, praticamente da quando era bambina. E oggi dirige un suo teatro. A Oggi un altro giorno, dove era ospite anche Giorgia Soleri, ha raccontato della sua carriera: “Ho avuto la fortuna di sapere fin da piccola cosa volevo fare, ovvero il teatro. Già a 13 anni dissi ai miei genitori di voler andare all’Accademia d’arte drammatica”. Ha ricordato il suo incontro con Vittorio Gassman: “Non fu subito un bel rapporto, loro volevano dei risultati immediati, non mi davano tempo. Cominciai a sentirmi a disagio. Poi debuttammo e piano piano feci un lavoro di approfondimento. Lui era un artista straordinario, aveva un carisma unico. Una delle ultime repliche mi disse che ero cambiata, facendomi i complimenti”.

Si è emozionata quando è intervenuta la figlia Eva, per ringraziarla di essere una mamma splendida e avuto un saluto speciale dalla sua nipotina che l’ha chiamata “nonna Pam“. Mentre ha svelato il suo punto debole, se così possiamo definirlo, quello di non sopportare le ingiustizie. “Io sono molto schietta, quindi rischio di peggiorare le cose”.

Pamela Villoresi, chi è e l’amore per Cristiano Pogany

Nata a Prato nel 1957, la Villoresi ha girato numerosi sceneggiati per la Rai, ha lavorato in moltissimi film, diretta da grandi registi come i fratelli Taviani, Neri Parenti, Federico Moccia e ha partecipato anche alla Grande Bellezza. Anche se il suo grande amore è il teatro.

Nella vita privata era sposata col fotografo Cristiano Pogany, morto nel 1999 da cui ha avuto 3 figli: Eva, Tommaso e Isabel.