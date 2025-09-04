Domenica In al via il 21 settembre con Al Bano come primo ospite

Mara Venier riparte dagli amici e sceglie il primo ospite di "Domenica In". Quando inizia e chi vedremo

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Mara Venier

La nuova stagione di Domenica In sta per tornare su Rai1 e, come tradizione vuole, sarà Mara Venier a guidare il pomeriggio televisivo più longevo del pomeriggio italiano. L’appuntamento è fissato per domenica 21 settembre alle ore 14, quando il salotto televisivo tornerà a riempire il palinsesto rimasto spoglio da troppo tempo con interviste, musica e momenti di spettacolo. E per inaugurare la prima puntata, come riporta DavideMaggio, la padrona di casa ha scelto un volto che più familiare non si potrebbe: Al Bano.

Il primo ospite di Domenica In

Al Bano, ormai ospite ricorrente del programma, presenterà in studio il suo nuovo brano Vai Italia, firmato da Mogol. Un titolo dal sapore corale, pensato come celebrazione musicale e vero e proprio inno a una delle eccellenze più riconosciute del nostro Paese: la cucina. La canzone, incisa con cinquanta bambini del coro di Caivano e dell’Antoniano di Bologna, accompagnerà infatti la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità UNESCO, il cui verdetto è atteso per dicembre a Nuova Delhi.

La data della prima puntata non è stata scelta a caso: il 21 settembre si terrà in tutta Italia il Pranzo della Domenica, un’iniziativa che porterà grandi tavolate nelle piazze principali del Paese. Promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Agricoltura, il progetto vede l’Antoniano di Bologna tra i principali partner. In questo contesto, Vai Italia diventa così colonna sonora di un momento di convivialità, tradizione e riconoscimento internazionale.

Il ritorno di Mara Venier

Per Mara Venier, la presenza di Al Bano è un ritorno a una consuetudine che negli anni ha contribuito a cementare il legame tra il programma e il suo pubblico. Ogni stagione, infatti, l’artista pugliese riesce a portare in studio quella personalità così particolare che lo ha reso una figura trasversale, che sa parlare a generazioni diverse.

La vigilia di questa nuova edizione, comunque, non è stata priva di momenti turbolenti. Dopo l’annuncio estivo dell’arrivo di Gabriele Corsi come co-conduttore, la notizia della sua esclusione ha alimentato curiosità e indiscrezioni. Alla fine, sarà ancora una volta Mara Venier a reggere da sola le redini del programma, dimostrando come la sua leadership resti l’elemento più saldo di un format in continua trasformazione.

Confermata la struttura che alterna interviste intime, momenti di intrattenimento e spazi dedicati alla musica, la nuova Domenica In sembra intenzionata a consolidare il proprio ruolo di appuntamento tradizionale, ma con uno sguardo al presente. La scelta di aprire la stagione con un amico di certo non è casuale. La conduttrice avrebbe infatti voluto affidarsi ai ricordi di Pippo Baudo, che purtroppo è venuto a mancare il 16 agosto. E così, la necessità era quella di portare sullo schermo un volto amato dal pubblico di Rai1 e da quello di Domenica In.

“È una cosa che non ho detto a nessuno, quest’anno ci saranno i 50 anni di Domenica In. Una ricorrenza importante, io avevo pensato di far raccontare a lui questi 50 anni di Domenica In. Io alla fine di agosto pensavo di chiamare Pippo, andare io da lui, perché io sapevo che non stava bene, però mi sarebbe piaciuto che fosse lui a raccontare Domenica In. Sapevo che non sarebbe venuto in studio, ma saremmo andati noi a registrare a casa sua”, aveva raccontato.