Bobby Solo a Domenica In, il primo appuntamento con la moglie Tracy: “Stava per andare via”

Per l’ultimo appuntamento dell’anno con Domenica In, la padrona di casa Mara Venier ha ospitato nuovamente Bobby Solo. Tra i cantanti più iconici della sua generazione, continua a collezionare concerti su concerti in tutto il mondo, acclamato dai nostalgici ma anche da chi in più giovane età ha potuto scoprire la sua profonda voce, che non accenna a spegnersi. Il cantante si prepara a compiere 80 anni nel 2025 e al suo fianco, come sempre da vent’anni a questa parte, c’è lei: la moglie Tracy Quade. La coppia in studio ha ripercorso le tappe di un amore iniziato in modo un po’ “rocambolesco”, dal primissimo incontro a un primo appuntamento che ha rischiato di essere un vero disastro.

Bobby Solo e il primo “disastroso” appuntamento con Tracy

Ventisei anni di differenza non sono mai stati un problema per una coppia longeva come poche. Bobby Solo è stato a Domenica In con la moglie Tracy Quade, la donna che ormai da vent’anni sta al suo fianco e che gli ha donato (di nuovo) la gioia della paternità, con la nascita del piccolo Ryan nel 2013.

Quando si sono incontrati per la prima volta su un aereo in cui lei lavorava come assistente di volo, Tracy aveva 25 anni mentre lui, già cantante navigato, ne aveva 50. Per lui è stato un vero e proprio colpo di fulmine, al punto tale da convincerlo del fatto che avrebbe dovuto in ogni modo restare in contatto con lei. Come ha raccontato lo stesso Bobby Solo a Domenica In, venuta a conoscenza che si trattasse di un noto artista italiano, Tracy si era avvicinata timidamente per chiedere un autografo e lui, a quel punto, ha colto la palla al balzo: “Lei mi ha detto ‘Dammi un autografo’ e io ho risposto ‘Dammi il numero di telefono‘”.

“Io non l’avevo notato durante il volo – ha ammesso Tracy in studio -. Alla fine del volo il capocabina mi ha detto che era un cantante italiano famoso. Ci siamo scambiati i numeri per eventualmente incontrarci a New York”. La cosa più semplice del mondo, almeno in teoria: “Non so perché mi ha dato un numero a cui rispondeva un ospedale a New York”, ha raccontato il cantante, salvo poi accorgersi di aver sbagliato a comporre una cifra dello stesso.

“Chiamo ed effettivamente risponde la segreteria telefonica di Tracy e io ‘Sono il cantante italiano, ho bisogno di vederti‘, e dopo otto giorni mi ha chiamato”, ha aggiunto. Da lì hanno organizzato il loro primo appuntamento a Roma ma, ancora una volta, si è sfiorato il disastro: Bobby Solo ha sbagliato albergo e la povera Tracy si era ormai convinta che non si presentasse. “Stava per andare via“, ha raccontato il cantante ma, alla fine, tutto si è risolto per il meglio. Da quel primo appuntamento è iniziata quella che sarebbe diventata una lunga storia d’amore, coronata dalla nascita di uno splendido figlio.

Il messaggio del figlio Alain

L’ospitata a Domenica In è stata l’occasione per ripercorrere la storia d’amore con Tracy ma anche per parlare della famiglia che aveva già costruito prima dell’incontro con lei. Ryan è soltanto l’ultimo figlio di Bobby Solo, che aveva già cresciuto quattro ragazzi: Veronica, Alain, Muriel e Chantal. Cinque figli e otto nipotini che, sebbene vivano tutti in città diverse, prova sempre a vedere quando gli impegni di lavoro lo consentono. Una bella famiglia allargata per la quale, per stessa ammissione del cantante, l’arrivo di Tracy e la nascita dell’ultimogenito Ryan hanno fatto come da collante.

Alain, che oggi ha 56 anni, ha condiviso in esclusiva con Mara Venier un videomessaggio registrato in compagnia dei figli Jamila ed Edoardo, che amano moltissimo nonno Bobby: “Il 2025 è un anno speciale in cui compirai 80 anni, quindi la tua nipotina preferita ti vuole fare un augurio di buon compleanno e anche Edoardo vuole salutare Ryan. Un bacio da tutti noi”.