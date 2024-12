Fonte: IPA Mara Venier

Ultima puntata dell’anno per Mara Venier, che il 29 dicembre conduce la sua Domenica In. La padrona di casa, come di consueto, accoglie i suoi ospiti in un salotto fatto di allegria ma anche di riflessioni profonde, come quelle di Santo Versace che con la moglie Francesca De Stefano traccerà un bilancio dei suoi primi 80 anni. Ampio spazio sarà concesso alla musica e al clima di festa, che era già iniziato il 22 dicembre con la puntata che ha preceduto il Natale. Ma cosa succederà su Rai1?

Domenica In, le anticipazioni del 29 dicembre

Si inizia subito con Paolo Fox e le previsioni per il 2025. Un appuntamento imperdibile con l’oroscopo per il prossimo anno, che si rinnova ogni fine dicembre. L’astrologo è pronto a raccontare cosa capiterà nelle prossime settimane e indicare i segni più fortunati dell’annata che sta per iniziare, con qualche sorpresa e moltissimi particolari su quello che ci troveremo di fronte. Stiamo parlando di una vera e propria istituzione in questo campo, un nome che è diventato iconico nella storia dell’astrologia in tv e che oramai è must. Cosa ci riserverà il nuovo anno?

E ancora numerosissimi ospiti tra cui Giancarlo Magalli, Valeria Marini, Sonia Bruganelli, Alan Friedman, Pamela Prati, Pierpaolo Pretelli, Nino Frassica, Francesca Manzini, Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli, Rossella Erra, Enrica Bonaccorti, Alessandra Mussolini e Rosanna Banfi. Si farà grande festa insieme a loro, che tornano nello studio di Mara Venier per celebrare l’ultima puntata dell’anno. Sono stati mesi difficili per la conduttrice, che ha subito una serie di interventi all’occhio sinistro per arginare le complicazioni seguite a un’emorragia interna, ma il calore e l’affetto di chi le sta vicino l’ha aiutata a superare i momenti più difficili.

Gli altri ospiti

In studio anche Bobby Solo, una vecchia conoscenza del programma che si esibirà in alcuni dei suoi brani più conosciuti. Immancabile quindi Una lacrima sul viso, Se piangi se ridi, Blue Suede Shoes e molte altre. Ad accompagnarlo ci sarà anche la sua splendida famiglia, composta dalla moglie Tracy Quad e dal figlio minore Ryan. Il bambino è nato quando l’artista era già particolarmente adulto e non pensava più di diventare padre. E invece, all’improvviso, la sua compagna di vita è rimasta incinta.

Grande attesa per Santo Versace, a Domenica In con la moglie Francesca De Stefano per raccontare dei suoi primi 80 anni e della sua vita ricchissima di successi ma anche di tragedie, come quella attraversata per la morte di suo fratello Gianni, assassinato a Miami nel 1997 e rimasto praticamente senza giustizia. Oggi della Versace rimane poco, se non l’estro di Donatella che è rimasta per garantire continuità come direttrice artistica della Maison, mentre lui si occupa di tutt’altro.

Quando e dove va in onda

La puntata di Domenica In del 29 dicembre va in onda dalle 14 alle 17,20 su Rai1 e in contemporanea su RaiPlay. La puntata vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale mentre rimane fruibile sulla piattaforma anche nei giorni successivi alla messa in onda insieme all’intera stagione 2024 già trasmessa.