Domenica In, anticipazioni dell’ 11 maggio: tra gli ospiti Achille Lauro

Fonte: IPA Achille Lauro

Una nuova puntata di Domenica In all’insegna dell’intrattenimento e della leggerezza, in cui ci sarà spazio anche per l’attualità: ecco cosa succederà nel salotto di Mara Venier l’11 maggio a partire dalle 14 su Rai1.

Domenica In, da Mara Venier arriva Achille Lauro

La puntata dell’11 maggio di Domenica In sarà nel segno della musica: in studio arriverà infatti Achille Lauro per raccontare i suoi successi da Incoscienti Giovani, presentato al Festival di Sanremo, all’ultimo singolo Amor. Il popolare cantante romano sta vivendo un momento molto felice da un punto di vista professionale, ed è stato protagonista di una bellissima esibizione per i fan sulle scalinate di Piazza di Spagna che ha lasciato il segno.

Da un talento emergente ad una veterana della canzone italiana: Iva Zanicchi si racconterà tra carriera e privato, e si esibirà sulle note di Dolce far niente insieme ai Deejay A-Clark e Vinny.

In occasione della Festa della Mamma, invece, il tenore Vittorio Grigolo canterà in studio Mamma, il celebre brano scritto da Beniamino Gigli nel 1939, e Ave Maria di Shubert. A chiudere la carrellata degli ospiti musicali, Sal Da Vinci, che presenterà in anteprima il nuovo singolo L’amore e tu e che riproporrà al pubblico la hit Rossetto e caffè.

Carlo Conti e gli altri ospiti della puntata di Domenica In

Ampio spazio sarà concesso dalla padrona di casa Mara Venier ad una lunga intervista con Carlo Conti: il popolare conduttore racconterà aneddoti della sua carriera e vita privata, dagli esordi in radio fino al successo come direttore artistico dell’ultimo Festival di Sanremo. Un’occasione più unica che rara, in cui Carlo mostrerà al pubblico un lato inedito e poco conosciuto.

Dal mondo del cinema, invece, arriveranno l’attrice Valeria Golino e il regista Mario Martone per presentare il film Fuori. La pellicola, ispirata alla vita della scrittrice Goliarda Sapienza, vede nel cast anche Matilda De Angelis e Elodie, e sarà presentata anche al prossimo Festival del Cinema di Cannes.

Infine, nello spazio dedicato alle scienze e alla medicina, il Prof. Andrea Cusumano, oftalmologo di fama internazionale e docente presso l’Università di Tor Vergata a Roma, illustrerà alcuni importanti progressi scientifici in ambito oculistico.

Domenica In si allunga di una puntata: dove e quando vederla

A contrario di quanto annunciato da Mara Venier, la puntata dell’11 maggio di Domenica In non sarà l’ultima della stagione 2024/2025. Come rivelato dal portale Davide Maggio, la Rai avrebbe deciso di allungare il contenitore con un appuntamento in più, facendo slittare il gran finale di stagione al 18 maggio 2025. A dettare questa decisione, oltre agli ottimi ascolti fatti registrare dallo show, c’è probabilmente anche la volontà di commentare nel salotto di zia Mara l’esito dell‘Eurovision Song Contest, a cui prenderà parte Lucio Corsi.

L’appuntamento con Domenica In è fissato per domenica 11 maggio 2025, in diretta su Rai1 a partire dalle 14. Se non avete modo di collegarvi in diretta niente paura: tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay, il portale streaming della Rai, per rivedere i momenti più emozionanti della trasmissione in qualsiasi momento.