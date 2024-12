Fonte: IPA Mara Venier

Una puntata all’insegna della condivisione, quella di Domenica In del 22 dicembre, l’ultima prima delle feste natalizie. Al timone dello storico contenitore di Rai1 c’è sempre lei, Mara Venier, che potrebbe addirittura tornare a settembre con una nuova stagione. Parlare di futuro è però estremamente prematuro, dato che ci aspetta un pomeriggio ricco di ospiti e di grandi sorprese. A cominciare dall’intero cast di Diamanti, l’ultimo film di Ferzan Ozpetek al quale ha partecipato anche Mara Venier nelle festi di attrice. Ampio spazio è poi concesso alla Maratona Telethon, che occupa gran parte del palinsesto Rai di questa domenica: ma chi ci sarà in studio? Tutte le anticipazioni.

Domenica In, le anticipazioni del 22 dicembre

Si inizia subito con Ferzan Ozpetek, il regista turco dietro la macchina da presa di Diamanti al quale ha partecipato anche Mara Venier. Le prime immagini del film corrono sui social, soprattutto quelle che vedono protagonista la Zia Mara, mentre in studio ci saranno tutte le grandi donne e attrici che hanno preso parte alla produzione. Tra queste elenchiamo Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Paola Minaccioni, Vanessa Scalera, Lunetta Savino, Anna Ferzetti, Milena Mancini e Carla Signoris.

Sarà quindi questa l’occasione per parlare del film nelle sale dal 19 dicembre e del clima che si è creato sul set. Le protagoniste non sono infatti solo delle attrici di grande livello ma sono amiche tra di loro. Alcune si conoscevano già, altre invece hanno avuto modo di stringere un rapporto d’amicizia proprio durante le riprese. Ozpetek, poi, si è sempre detto entusiasta per la prestazione di Mara Venier nel suo film, che ha fortemente voluto come punta di diamante di un cast ricco di grandi nomi.

Gli altri ospiti

Grande attesa per la presenza in studio di Angelo Madonia, l’ex ballerino di Ballando con le stelle che racconta la sua verità alla corte di Mara Venier. L’artista aveva iniziato il suo percorso all’interno del programma al fianco di Federica Pellegrini, con la quale non è mai riuscito a instaurare il giusto feeling: “Oggi mi trovo davanti a una situazione che va oltre la danza, toccando la sfera personale e mettendo in difficoltà non solo me, ma anche chi mi è accanto. È per questo che, con grande rispetto verso la mia partner Federica Pellegrini e verso il programma che mi ha dato così tanto, accetto di fare un passo indietro. Federica sta portando avanti un percorso straordinario, e il mio desiderio è che possa continuare a brillare senza tensioni o distrazioni”.

La sua relazione con Sonia Bruganelli, con la quale aveva decide di non ballare per proteggere la privacy di entrambi, continua nella più completa riservatezza. In studio, oltre al ballerino siciliano, anche Christian De Sica con Isabella Ferrari e Francesco Bruni per parlare del nuovo film Cortina Express, al cinema dal 23 dicembre per la regia di Eros Puglielli. E ancora, spazio alla solidarietà con Nico Acampora di Pizzaut, il progetto dedicato ai ragazzi autistici, e Vincenzo Salemme in collegamento dall’Auditorium di Napoli per la presentazione di Natale in Casa Cupiello in onda su Rai1 il 26 dicembre in prima serata. Per la Maratona Telethon, è invece atteso Luca Cordero di Montezemolo, in qualità di presidente della fondazione.