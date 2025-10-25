Il delitto di via Poma, dove e quando vedere la docuserie: chi ha ucciso Simonetta Cesaroni?

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Simonetta Cesaroni

Uno dei casi di cronaca più complessi di sempre è al centro di una nuova docuserie firmata da Sky: Il delitto di via Poma, dedicato all’omicidio di Simonetta Cesaroni, arriva in prima tv assoluta su Sky Crime e Now il 27 e 28 ottobre. Un appuntamento in due episodi per rispondere ai numerosi interrogativi senza risposta del caso, che continua a non avere un colpevole dopo 35 anni di indagini.

Il delitto di via Poma, la nuova docuserie di Sky

Al pari della scomparsa di Emanuela Orlandi, a cui Netflix ha dedicato una docuserie di successo, il caso di Simonetta Cesaroni è uno dei più chiacchierati e controversi della cronaca nazionale. Tutto ha inizio nell’estate del 1990, quando la 20enne viene trovata senza vita nel suo ufficio di via Poma, a Roma. Uccisa con 29 coltellate, la giovane diventa il centro di un caso che sconvolge l’Italia e che, a distanza di oltre trent’anni, continua a sollevare domande senza risposta. Un’indagine segnata da depistaggi, piste false e un processo che non ha mai individuato un colpevole definitivo.

A tutti questi quesiti, Il delitto di via Poma prova a dare delle risposte con testimonianze inedite, materiali d’archivio e un’analisi puntuale degli eventi, offrendo una prospettiva nuova e approfondita su un mistero che ancora oggi divide l’opinione pubblica. Una ricostruzione che dà voce a chi ha vissuto da vicino quella tragedia, riportando alla luce i dettagli di un caso che ha segnato la storia della cronaca italiana.

L’omicidio di Simonetta Cesaroni

Simonetta Cesaroni, una 20enne che lavorava come segretaria presso l’Associazione Italiana Alberghi della Gioventù (AIAG), fu ritrovata senza vita il 7 agosto 1990 nel suo ufficio. Sul suo cadavere, furono scoperte 29 coltellate in varie parti del corpo, e altri dettagli che sembravano suggerire un tentativo di violenza sessuale. Le indagini sull’omicidio della ragazza si sono protratte per decenni, e sono state caratterizzate da numerose archiviazioni e riaperture: a tal proposito, la sorella della vittima ha sostenuto in più occasioni che il colpevole potrebbe essere stato coperto dai “poteri forti”.

Nel corso degli anni gli inquirenti hano messo sotto accusa diverse persone, tutte poi scagionate per prove insufficienti. In ordine, furoni identificati tra i possibili colpevoli: Pietrino Vanacore, portiere dello stabile dove avvenne l’omicidio; Salvatore Volponi, datore di lavoro della vittima; Federico Valle, nipote di un residente dello stabile; Raniero Busco, fidanzato della vittima; Francesco Caracciolo di Sarno, presidente dell’A.I.G. – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù; e infine Mario Vanacore, figlio del portiere Pietrino Vanacore. Ad oggi, tuttavia, il caso risulta ancora irrisolto dopo 35 anni: non si conoscono né il movente dell’omicidio, né l’arma del delitto, né l’ora di morte della vittima.

Quando e dove vedere Il delitto di via Poma

Il delitto di via Poma, per la regia di Simone Manetti, è prodotto da Loft Produzioni per Hearst Networks Italia. Gli autori sono Matteo Billi e Chiara Ingrosso. I due episodi della docuserie, della durata di 60′ minuti ciascuno, saranno disponibili il 27 e 28 ottobre alle 22:55 su Sky Crime. Chi non avrà la possibilità di sintonizzarsi sulla piattaforma nell’orario indicato, potrà recuperare le puntate in un secondo momento su NOW.