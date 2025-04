David di Donatello 2025, l’annuncio dei conduttori su Instagram: la coppia inedita

Fonte: IPA e Getty Images Elena Sofia Ricci e Mika

È quasi tutto pronto per la 70ª edizione dei David di Donatello, uno dei più prestigiosi riconoscimenti cinematografici a livello nazionale. L’edizione 2025 si terrà il 7 maggio a Roma e vedrà alla conduzione una coppia inedita, già pronta a regalarci tantissime sorprese. Si tratta infatti di Elena Sofia Ricci e Mika, pronti a raccogliere l’eredità di Carlo Conti.

Elena Sofia Ricci e Mika insieme alla conduzione dei David di Donatello 2025

Il prossimo 7 maggio gli studi di Cinecittà si preparano a ospitare la settantesima edizione dei David di Donatello: come già annunciato da tempo non ci sarà Carlo Conti che, dopo essere stato al timone delle edizioni del 1999 e del 2000 e poi dal 2018 al 2024, ha deciso di rinunciare alla conduzione per una questione di sovraesposizione. Niente da fare anche per Alessia Marcuzzi che dopo la performance (non certo brillante) sul palco dell’Ariston e l’impegno con il suo nuovo format Obbligo o verità non sarà sul palco a condurre.

Al loro posto una coppia inedita, ma che promette già qualche sorpresa: parliamo di Mika ed Elena Sofia Ricci. L’attrice, volto noto della fiction televisiva Rai, sarà alla sua prima esperienza nella conduzione, ma di certo non deluderà le aspettative: ironica e con la sua verve, sarà la spalla perfetta per il cantante libanese, che invece nel corso della sua carriera si è ritagliato anche un posto di tutto rispetto in tv.

Ha infatti svolto il ruolo di giudice e coach in X Factor Italia e The Voice France e si è cimentato con la conduzione di alcuni format come Stasera casa Mika. Nel 2022 ha invece presentato l’Eurovision Song Contest insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan.

L’artista ha annunciato su Instagram la collaborazione con l’attrice, che li porterà sul palco il prossimo 7 maggio: “Entusiasta e onorato di annunciare che presenterò insieme alla meravigliosa Elena Sofia Ricci la Settantesima edizione dei David di Donatello, il prestigioso Premio italiano dell’Accademia del Cinema”, ha scritto a corredo di un video in cui i due mostrano già di avere grande sintonia.

“Siamo molto felici, emozionati, gasati e super onorati di essere insieme”, dicono in coro, scherzando sulla luce giusta (“perché so vecchia!”, dice ridendo Elena Sofia Ricci) e sulla “tremarella” prima dell’evento. Certo, sappiamo bene che i David di Donatello non sono l’Eurovision, ma speriamo che, anche in un contesto più formale come quello della serata premiazione possano regalarci qualche guizzo di spontaneità e leggerezza.

David di Donatello 2025, le candidature

Nel corso della serata negli studi di Cinecittà verranno consegnati i riconoscimenti ai migliori film in numerose categorie, dalla regia alla sceneggiatura, dalla colonna sonora alla recitazione.

A guidare le nomination ci sono Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre e Parthenope di Paolo Sorrentino, con ben 15 candidature ciascuno. A seguire, L’arte della gioia di Valeria Golino e Vermiglio di Maura Delpero. E tanta soddisfazione anche per Gloria! di Margherita Vicario, che ottiene un ottimo risultato con 9 candidature.

Non resta che aspettare la diretta tv del 7 maggio, da seguire in diretta in prima serata su Rai 1.